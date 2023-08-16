Foco em: a construção das estações de bonde e trem T12

Por meio de seu design arquitetônico, as estações contribuirão para a identidade do bonde T12.

No trecho ferroviário, as estações existentes do RER C (exceto Massy-Palaiseau) Longjumeau, Chilly-Mazarin, Gravigny-Balizy e Petit Vaux serão transformadas em estações de bonde:

Os trilhos foram elevados para que o degrau e a plataforma ficassem na mesma altura.

Para total acessibilidade, elevadores serão instalados.

A sinalização ferroviária está sendo adaptada

Em seguida, os abrigos, bancos e telas de informações para passageiros serão instalados.

Na parte urbana, de Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes, nove estações estarão localizadas no território. Eles serão adaptados de forma a proporcionar aos passageiros condições ideais de conforto.

A construção já havia começado, com a construção dos narizes das plataformas (bordas externas com vista para os trilhos ferroviários). O trabalho de engenharia civil começou neste verão com a instalação do pavimento. O equipamento das estações e a instalação do mobiliário urbano começarão no final de 2022 e continuarão no início de 2023.

A instalação de multas, sistemas de assistência operacional (rádios para motoristas) e sistemas de informação ao passageiro será a última fase do trabalho.