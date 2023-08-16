Foco em: o centro de manutenção urbana

Em Évry-Courcouronnes, começaram as obras do centro de manutenção urbana (CDMU) para o bonde T12 na rue du Bois de l'Épine, no parque empresarial de mesmo nome

Sobre o que é?

O centro de manutenção urbana é uma instalação dedicada à manutenção e manutenção de toda a infraestrutura da linha, ou seja, trilhos, trilhos, sinalização, linha aérea de contato, etc.

Ela difere da oficina-garagem (construída em Massy-Palaiseau), que garante o armazenamento dos trens, bem como sua manutenção e conservação.

O que compõe a CDMU?

O edifício é composto por dois postes:

– um departamento dedicado à administração e manutenção, escritórios, salas de reunião, salas de descanso e vestiários

– um centro técnico que reúne as oficinas de manutenção e as diversas áreas de armazenamento de materiais

Trabalho de integração de paisagens

Revestido com revestimento metálico e de tijolos de acordo com os requisitos do Plano Urbano Local da Cidade, promove a vista dos escritórios para os espaços verdes ao redor. Janelas altas também fornecem luz natural para as oficinas.

Descubra o layout do futuro!