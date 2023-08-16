Foco no material rodante do bonde T12
Publicado em
25. Este é o número de trens que a linha de bonde T12 terá quando for colocada em serviço.
Fabricados na fábrica Alstom em Valenciennes, esses trens, chamados "Dualis", possuem algumas características especiais.
Esses são trens "bonde-trem" que permitem que o bonde T12 circule em trilhos entre Massy e Épinay-sur-Orge e em trilhos de bonde entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.
Várias características técnicas permitem isso:
- O sistema de energia: os trens são equipados com uma zona de mudança de tensão que permite, ao mudar o tipo de trilho, adaptar-se aos diferentes níveis de carga elétrica.
- A bitola: sua largura é adaptada às plataformas das estações na rede ferroviária, bem como na rede urbana, e seu comprimento permite fácil circulação na cidade.
- Desempenho: Os trens Dualis conseguem variar a velocidade do tráfego na rede ferroviária (37 km/h contra 25 km/h na rede urbana), reduzindo assim o tempo total de viagem.
Além de suas características técnicas, os trens Dualis foram escolhidos pelo nível de serviço e conforto interno. De fato, esse material rodante, banhado por luz natural graças a grandes janelas em saco, será equipado com tomadas USB.
Acessível a todos, terá piso totalmente baixo e um espaço para preencher espaços, permitindo que cadeiras de rodas e carrinhos de bebê embarquem sem obstáculos.
Também é um meio de transporte ambientalmente amigável, pois permite uma baixa produção de poluição sonora (5 decibéis menor que o nível de ruído do tráfego automóvel) tanto em ambientes internos quanto externos.
Além disso, sua chegada anda lado a lado com a instalação de armários para bicicletas, incentivando o uso de bicicletas, e o desenvolvimento de caminhos para ciclovias e pedestres, promovendo modos de transporte suaves.
Figuras-chave
- 500 assentos, incluindo 90 assentos
- 100% acessível
- 20 telas de informações para passageiros
- 72 tomadas USB