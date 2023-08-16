Foco no material rodante do bonde T12

25. Este é o número de trens que a linha de bonde T12 terá quando for colocada em serviço.

Fabricados na fábrica Alstom em Valenciennes, esses trens, chamados "Dualis", possuem algumas características especiais.

Esses são trens "bonde-trem" que permitem que o bonde T12 circule em trilhos entre Massy e Épinay-sur-Orge e em trilhos de bonde entre Épinay-sur-Orge e Évry-Courcouronnes.

Várias características técnicas permitem isso:

O sistema de energia: os trens são equipados com uma zona de mudança de tensão que permite, ao mudar o tipo de trilho , adaptar-se aos diferentes níveis de carga elétrica.

, adaptar-se aos diferentes níveis de carga elétrica. A bitola: sua largura é adaptada às plataformas das estações na rede ferroviária, bem como na rede urbana, e seu comprimento permite fácil circulação na cidade.

Desempenho: Os trens Dualis conseguem variar a velocidade do tráfego na rede ferroviária (37 km/h contra 25 km/h na rede urbana), reduzindo assim o tempo total de viagem.

Além de suas características técnicas, os trens Dualis foram escolhidos pelo nível de serviço e conforto interno. De fato, esse material rodante, banhado por luz natural graças a grandes janelas em saco, será equipado com tomadas USB.

Acessível a todos, terá piso totalmente baixo e um espaço para preencher espaços, permitindo que cadeiras de rodas e carrinhos de bebê embarquem sem obstáculos.

Também é um meio de transporte ambientalmente amigável, pois permite uma baixa produção de poluição sonora (5 decibéis menor que o nível de ruído do tráfego automóvel) tanto em ambientes internos quanto externos.

Além disso, sua chegada anda lado a lado com a instalação de armários para bicicletas, incentivando o uso de bicicletas, e o desenvolvimento de caminhos para ciclovias e pedestres, promovendo modos de transporte suaves.

Figuras-chave