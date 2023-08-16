Foco nos edifícios dedicados à operação do bonde T12

Em vários pontos ao longo do trajeto da linha Massy > Évry-Courcouronnes, edifícios estão gradualmente emergindo do solo.

São edifícios dedicados à operação da linha, que são divididos em duas categorias diferentes:

Instalações operacionais: são locais onde motoristas e controladores de bondes e ônibus poderão ir fazer seus turnos e/ou pausas. Em particular, há um banheiro, instalações sanitárias e espaço para armazenamento. Parte desses edifícios também foi convertida em salas técnicas que serão úteis para o tráfego de bondes. Como parte do bonde T12, duas instalações operacionais foram construídas em ambas as extremidades da rede urbana: uma em Épinay-sur-Orge e outra em Évry-Courcouronnes.

Subestações: subestações fornecem o fornecimento de energia necessário para que o bonde circule em um determinado trecho. Eles consistem em vários equipamentos elétricos para adaptar a tensão entre a rede elétrica alternada de alta tensão e o equipamento de tração do bonde. A linha de bonde T12 terá três subestações: uma em Morsang-sur-Orge, uma em Ris-Orangis e a última em Évry-Courcouronnes.

Neste estágio, as instalações operacionais em Épinay-sur-Orge e as subestações em Ris-Orangis e Morsang-sur-Orge já foram construídas. Em 2022, seu desenvolvimento continua.

Descubra-os em fotos!