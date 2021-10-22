Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon

O bonde T12 em Épinay-sur-Orge

Os resorts Petit Vaux e Épinay-sur-Orge

O resort Petit Vaux

Moradores do sul de Savigny-sur-Orge e do norte de Épinay-sur-Orge poderão acessar o bonde T12 pela estação Petit Vaux, localizada em uma área predominantemente suburbana. Será criado um túnel subterrâneo para pedestres. Além disso, dois elevadores serão instalados. Os acessos existentes ao resort não serão modificados, um novo acesso será criado ao lado do Sentier de l'Yvette, no nível do estacionamento.

O resort de Épinay-sur-Orge

A estação Épinay-sur-Orge será conectada ao RER C. O distrito de Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) será conectado ao resort por uma passagem especialmente projetada sob os trilhos do trem. Como parte do projeto da Agência Nacional para a Renovação Urbana, foram apresentadas propostas de desenvolvimento para facilitar a abertura do distrito de Grand Vaux, promover a diversidade habitacional e valorizar os espaços verdes. Essa nova ligação promoverá o acesso eficiente ao centro de transporte de Épinay-sur-Orge.