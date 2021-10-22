Épinay, Savigny, Morsang, Viry-Chatillon
O bonde T12 em Épinay-sur-Orge
Os resorts Petit Vaux e Épinay-sur-Orge
O resort Petit Vaux
Moradores do sul de Savigny-sur-Orge e do norte de Épinay-sur-Orge poderão acessar o bonde T12 pela estação Petit Vaux, localizada em uma área predominantemente suburbana. Será criado um túnel subterrâneo para pedestres. Além disso, dois elevadores serão instalados. Os acessos existentes ao resort não serão modificados, um novo acesso será criado ao lado do Sentier de l'Yvette, no nível do estacionamento.
O resort de Épinay-sur-Orge
A estação Épinay-sur-Orge será conectada ao RER C. O distrito de Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) será conectado ao resort por uma passagem especialmente projetada sob os trilhos do trem. Como parte do projeto da Agência Nacional para a Renovação Urbana, foram apresentadas propostas de desenvolvimento para facilitar a abertura do distrito de Grand Vaux, promover a diversidade habitacional e valorizar os espaços verdes. Essa nova ligação promoverá o acesso eficiente ao centro de transporte de Épinay-sur-Orge.
Obras emblemáticas
Desconectando os trilhos
Localizada em Épinay-sur-Orge, essa zona de transição permite que o bonde T12 saia dos trilhos do RER (modo ferroviário) para mudar para o modo bonde. Essa desconexão ocorrerá antes de cruzar a RD257 no cruzamento com a Rue de Grand Vaux.
A passagem sob os trilhos atuais da RER C
- Passo 1: A estrutura da ponte ferroviária é construída sobre um direito de passagem próximo aos trilhos (o trabalho levará cerca de um ano).
- Passo 2: a linha férrea deve então ser removida, o aterro deve ser escavado e aterrado para criar a passagem sob os trilhos.
- Passo 3: A estrutura da ponte ferroviária é empurrada até sua localização final. Os trilhos ferroviários foram então reinstalados. Esta operação (estágios 2 e 3) acontece em no máximo 72 horas!
- Passo 4: caminhos para pedestres e ciclistas são então construídos ao lado da plataforma do bonde T12.
A mudança das trilhas RER C
Ao longo da rue des Rossays, em Savigny-sur-Orge, é necessário um deslocamento (deslocamento) dos trilhos C do RER. Isso será realizado ao longo de cerca de 450 metros de comprimento. O espaço assim criado permitirá a construção da plataforma do bonde T12.
A ponte existente sobre a Rue Marc Sangnier será dobrada para suportar a nova via C do RER e a plataforma do bonde T12.
Em Morsang-sur-Orge e Viry-Chatillon
A estação Parc du Château
Em Morsang-sur-Orge, o bonde T12 circulará pela rodovia A6 no Parc du Séminaire. Instalada em uma altura, a estação Parc du Château permitirá que os habitantes da cidade e os alunos das escolas Charles-Péguy e Monge utilizem esse novo meio de transporte.
Para permitir que ele alcance a estação aérea de Morsang-sur-Orge a partir de Épinay-sur-Orge, uma estrutura chamada "estacade" será construída para permitir que o bonde T12 atravesse o Orge e o RD77.
As estações Coteaux de l'Orge e Amédée Gordini
Em Viry-Chatillon, o bonde T12 fará duas paradas.
A primeira parada será na estação Coteaux de l'Orge, que atenderá o distrito de mesmo nome. Este distrito foi alvo de uma requalificação financiada em parte pela Agência Nacional para a Renovação Urbana. 1.240 unidades habitacionais, instalações e espaços públicos foram reabilitados.
A segunda parada será na estação Amédée Gordini, que contribuirá para a abertura de Grande-Borne ao criar uma ligação com a ZAC.