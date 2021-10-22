A abordagem ambiental

O bonde T12 faz parte de um território com desafios naturais, especialmente no contexto da travessia do Parc du Séminaire em Morsang-sur-Orge. O projeto foi projetado de forma a respeitar o ambiente que atravessa, oferecendo um meio de transporte eficiente. De acordo com a lei de proteção da natureza, os líderes do projeto se comprometeram a:

EVITE IMPACTOS: A rota, embora sirva o território da melhor forma possível, preserva ao máximo a flora, fauna, bem como habitats naturais protegidos. Por exemplo, o bonde T12 circula principalmente por áreas abandonadas da rodovia A6.

REDUZIR IMPACTOS: Medidas ambientais possibilitam limitar os impactos do projeto sobre habitats naturais. Por exemplo, árvores são cortadas no outono e inverno, fora da época de reprodução das aves. Além disso, todo o trabalho é monitorado por um ecologista cuja função é identificar, prever e analisar o impacto das atividades humanas no meio ambiente.

COMPENSAÇÃO IMPACTOS: Quando os impactos são inevitáveis, ações de restauração e aprimoramento são realizadas como parte do processo de compensação do projeto. Diferentes tipos de medidas compensatórias podem ser identificados: