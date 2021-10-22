A abordagem ambiental
O bonde T12 faz parte de um território com desafios naturais, especialmente no contexto da travessia do Parc du Séminaire em Morsang-sur-Orge. O projeto foi projetado de forma a respeitar o ambiente que atravessa, oferecendo um meio de transporte eficiente. De acordo com a lei de proteção da natureza, os líderes do projeto se comprometeram a:
EVITE IMPACTOS: A rota, embora sirva o território da melhor forma possível, preserva ao máximo a flora, fauna, bem como habitats naturais protegidos. Por exemplo, o bonde T12 circula principalmente por áreas abandonadas da rodovia A6.
REDUZIR IMPACTOS: Medidas ambientais possibilitam limitar os impactos do projeto sobre habitats naturais. Por exemplo, árvores são cortadas no outono e inverno, fora da época de reprodução das aves. Além disso, todo o trabalho é monitorado por um ecologista cuja função é identificar, prever e analisar o impacto das atividades humanas no meio ambiente.
COMPENSAÇÃO IMPACTOS: Quando os impactos são inevitáveis, ações de restauração e aprimoramento são realizadas como parte do processo de compensação do projeto. Diferentes tipos de medidas compensatórias podem ser identificados:
- Medidas ao longo da rota visavam restaurar a paisagem e a qualidade ambiental dos territórios atravessados. Habitats favoráveis às espécies protegidas (lavandeira e martim-pescador) são assim recriados ao longo de toda a rota. No Parc du Séminaire, o projeto de paisagismo (plantio de árvores, escolha de materiais, etc.) é desenvolvido em consulta com a Comissão Departamental de Natureza, Paisagens e Sítios e o Syndicat de l'Orge (anteriormente Syndicat mixte de la vallée de l'Orge aval).
- Medidas para compensar o impacto sobre as espécies protegidas foram implementadas no local do centro de lazer Port-aux-Cerises em Draveil. O objetivo é criar melhores condições de habitat e reprodução para as espécies animais. Duas caixas de ninho serão instaladas para duas espécies de aves, a alvéa-de-lavandeira e o martim-pescador, além de um local de nidificação para a instalação dos mergulhões-de-crista-grande. Essas medidas receberam um parecer favorável do Conselho Nacional para a Proteção da Natureza.