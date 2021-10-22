Financiamento e Atores
Os atores
Os financiadores
Por meio do Contrato de Plano Estado-Região 2015-2020 (CPER), que mobiliza €7,6 bilhões, o Estado contribui para a modernização e desenvolvimento das linhas de transporte na região da Île-de-France para atender aos desafios e expectativas de viagem dos residentes da Île-de-France. Nesse contexto, o Estado e a Região definem sua respectiva parcela de investimento para a construção do bonde T12.
Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público.
Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. Como a criação de novas linhas de bonde faz parte desse grande programa, a Região está dedicando recursos financeiros significativos a ela. Em particular, a Região desbloqueou o projeto do bonde T12 investindo €249,8 milhões nele desde 2016.
Para atender melhor às necessidades essenciais de desenvolvimento do território, o Departamento de Essonne está destinando 450 milhões de euros a projetos de mobilidade para o período de 2017 a 2021. Esse investimento contribui, em particular, para o desenvolvimento de uma rede estruturada de transporte público voltada para fortalecer a rede territorial, promover intercâmbios com os principais centros econômicos e facilitar o acesso à rede regional (RER, Grand Paris Express) para os moradores de Essonne. Também possibilita tornar a estrada uma alavanca importante para melhorar o transporte e contribui para o desenvolvimento de meios alternativos de transporte.
Os proprietários do projeto
A SNCF é a autoridade contratante para as obras no trecho ferroviário, entre as estações Massy - Palaiseau e Petit Vaux.
A SNCF é a autoridade contratante para parte do desenvolvimento das estações C do RER existentes, dos sistemas operacionais e da construção da oficina-garagem nos municípios de Massy e Palaiseau. A SNCF Réseau é a autoridade contratante para a adaptação da infraestrutura ferroviária existente entre Massy e Épinay-sur-Orge (incluindo a adaptação das estações) e para a construção das novas estações "Massy - Europe" e "Champlan". Além disso, a SNCF Réseau está financiando 4% do projeto.
Como autoridade organizadora de transportes na Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para atender a todos os tipos de mobilidade. Ouvindo o povo da região da Île-de-France, ela trabalha todos os dias para melhorar suas jornadas diárias. Para isso, embarcou em um programa ambicioso de modernização do transporte com orçamentos sem precedentes (novos trens e ônibus, reforço das linhas de ônibus, etc.). A Île-de-France Mobilités está constantemente investindo para melhorar a acessibilidade nas estações, o que ajuda a aumentar o conforto de viagem para todos os residentes da Île-de-France. Mais recursos também estão sendo mobilizados para melhorar a segurança dos passageiros (reforço da presença humana no terreno, desenvolvimento de proteção por vídeo, etc.). A Île-de-France Mobilités também está pensando na mobilidade no sentido mais amplo, oferecendo aos residentes de Île-de-France novas soluções de mobilidade para suas viagens: Park and rides, vagas de estacionamento para bicicletas com vagas Véligo próximas às estações, desenvolvimento de espaços de microtrabalho nas estações, etc. A Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando novos serviços para tornar suas viagens mais simples e tranquilas, com uma rede de transporte que cresce a cada dia.
A Île-de-France Mobilités financia 100% do material rodante e da operação do bonde T12.