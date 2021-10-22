Estações e material rodante

As estações do bonde T12 se tornarão marcos para os habitantes. Eles permitirão que os usuários aguardem em condições ideais de conforto:

assentos e abrigos de vidro para proteger contra o frio, chuva, vento ou sol;

Iluminação constante, agradável e reconfortante em todas as plataformas. A escolha será para iluminação de baixo consumo. Um detector de presença será instalado para modular o brilho;

um sistema de proteção por vídeo e pontos de chamada de emergência;

serviços para os passageiros, como telas de informações em tempo real, venda de bilhetes, exibição do mapa da linha.

As estações existentes do RER C serão transformadas em estações de bonde. Os trilhos serão elevados para que o degrau e a plataforma fiquem na mesma altura, garantindo acessibilidade para todos os passageiros. Para acomodar o novo material rodante mais curto, o comprimento das plataformas será reduzido.

Um bonde moderno e confortável

O bonde T12 é um modo de transporte moderno, confortável, 100% acessível, que opera tanto na rede ferroviária quanto nos trilhos urbanos. Esse equipamento possui tanto as características de um bonde (tamanho, aceleração, frenagem) quanto as de um trem (velocidade máxima, equipamentos de segurança a bordo).

O futuro bonde T12 é o DUALIS fabricado pela Alstom. Ele poderá transportar 251 passageiros e oferecerá 92 assentos. Ele operará em unidades duplas (dois trens montados, ou seja, mais de 500 passageiros). No total, o veículo terá 84 metros de comprimento e 2,65 metros de largura.

Os 23 trens do bonde T12 são projetados e montados na França, no local Valenciennes – Petite-Forêt, em Alstom. Eles são financiados 100% pela Île-de-France Mobilités por um valor de €145 milhões.