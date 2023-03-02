Arquivos do Projeto

ExtensãoSaint-Germain > Achères
Início
O projeto
A rota
A obra
Notícias
Diálogos
Biblioteca
Suas perguntas
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Apêndices-balanço-tgo
PDF
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Aprovação do relatório suplementar de consulta
Investigação pública complementar única Aprovação do diagrama esquemático e do arquivo suplementar de inquérito de interesse público – 30.05.2017
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Ordem de abertura da fase 2 do inquérito público
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Ordem estendendo a investigação pública
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Avaliação da consulta
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 TGO Fase 2-2 MAP
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Sessão adicional de deliberação 07 de outubro de 2015
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Resumo da Reunião Pública de 17 de março de 2016
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Ata da reunião dos moradores locais, Poissy, 31 de março de 2016
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Relatório da reunião Poissy 14 de setembro de 2017
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 Ata da reunião pública em Poissy em 23 de abril de 2013
Consulta continua Ata da reunião de 05 de janeiro de 2017
Consulta continua Ata da reunião de 6 de julho de 2017
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 Ata da reunião pública em Achères em 17 de abril de 2013
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 Relatório do BAT de Saint-Germain
Investigação pública complementar única Conclusões e pareceres do comitê de inquérito
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Conclusões e pareceres do comitê de inquérito
Investigação pública complementar única Declaração de utilidade pública
Investigação pública complementar única Declaração do Projeto
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Deliberação do STIF de 11 de fevereiro de 2015
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Pasta
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 Pasta
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Folheto Fase 2 da Investigação Pública
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 Docp
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 DOCP TGO2 complementar
Levantamentos geotécnicos no final de 2016 Folheto do Levantamento Geotécnico 2016
Investigação pública complementar única Guia de leitura para o arquivo suplementar de investigação pública
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Guia Resumo do Arquivo de Investigação de Utilidades Públicas Tangentis Oeste Fase 2
Investigação pública complementar única O cartaz
Boletim do Projeto Boletim nº10 – fevereiro de 2019
Boletim do Projeto Boletim nº14 – julho de 2020
Boletim do Projeto Boletim nº2 – abril de 2014
Boletim do Projeto Boletim nº3 – setembro de 2015
Boletim do Projeto Boletim nº4 – novembro de 2015
Boletim do Projeto Boletim nº5 – março de 2016
Boletim do Projeto Boletim nº7 – outubro de 2017
Investigação pública complementar única O folheto informativo
Investigação pública complementar única O pacote de informações
Investigação pública complementar única O Painel da Exposição
Investigação pública complementar única Exibição 0 - Nota sobre Modificações Substanciais no Projeto
Investigação pública complementar única Anexo A - Informações Jurídicas e Administrativas e Nota Explicativa
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo A - Nota Explicativa
Investigação pública complementar única Planta do Sítio do Modelo B
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Planta do Sítio do Modelo B
Investigação pública complementar única Exibição C - Plano Geral de Trabalho
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exposição C - Plano geral das obras
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo D - Características das estruturas mais importantes
Investigação pública complementar única Exposição D-Main características das estruturas mais importantes
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Anexo E-Estimativa Resumida de Despesas
Investigação pública complementar única Anexo E-Resumo Estimativa de Despesas
Investigação pública complementar única Anexo F-Declaração de Impacto - Preâmbulo
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 1: Descrição do Projeto
Investigação pública complementar única Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 1: Descrição do Projeto
Investigação pública complementar única Exemplo F – avaliação de impacto – parte 10: análise das dificuldades encontradas
Investigação pública complementar única Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 11: Nomes e Capacidade dos Autores
Investigação pública complementar única Exposição F-Declaração de Impacto – Parte 12: Avaliação dos Impactos do Programa
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exposição F-Declaração de Impacto – Parte 12: Avaliação dos Impactos do Programa
Investigação pública complementar única Exposição F-Avaliação de Impacto – parte 13: avaliação das implicações para os locais Natura 2000
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exibição Avaliação de Impacto do Exemplo F – Parte 13: Avaliação dos efeitos nos locais Natura 2000
Investigação pública complementar única Documento F-Declaração de Impacto – Parte 2: Resumo Não Técnico
Consultoria Documento F-Declaração de Impacto – Parte 2: Resumo Não Técnico
Investigação pública complementar única Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 3: Análise de Linha de Base
Investigação pública complementar única Exposição F-Impact Statement – Parte 4: Análise de Efeitos Negativos e Positivos, Diretos e Indiretos, Temporários e Permanentes, e Medidas Associadas
Exposição F – Declaração de Impacto – Parte 4: Análise dos Efeitos Positivos e Negativos, Diretos e Indiretos, Temporários e Permanentes
Investigação pública complementar única Exemplo F – estudo de impacto – parte 5: análise dos efeitos cumulativos com outros projetos conhecidos
Arquivos Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 5: Análise dos efeitos cumulativos com outros projetos conhecidos
Exemplo F-Avaliação de Impacto – parte 6: principais alternativas examinadas e razões para a escolha
Arquivos Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 6: Principais Alternativas Consideradas e Razões para a Escolha
Investigação pública complementar única Exemplo F-Estudo de impacto – parte 7: compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano aplicáveis
Arquivos Exemplo F-Estudo de impacto – parte 7: Compatibilidade do projeto com documentos de planejamento urbano aplicáveis e sua articulação com planos, esquemas e programas
Investigação pública complementar única Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 8: Estimando o Custo das Medidas
Arquivos Exposição F-Impact Statement – Parte 8: Estimando os Custos de Medidas para Reduzir ou Compensar os Efeitos Ambientais do Projeto
Investigação pública complementar única Exemplo F-Declaração de Impacto – Parte 9: Apresentação dos Métodos
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Documento F-Declaração de Impacto – Parte 9 / Parte 10 / Parte 11
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Documento F-Declaração de Impacto – Preâmbulo
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo G - Parecer da Autoridade Ambiental e resposta dos proprietários do projeto
Investigação pública complementar única Exibição G - Parecer da Autoridade Ambiental e Resposta das Autoridades Contratantes
Investigação pública complementar única Exemplo H - Avaliação Socioeconômica
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo H - Avaliação Socioeconômica
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – Parte 1: Compatibilidade da PLU de Saint-Germain-en-Laye (com o DUP)
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – parte 1: Compatibilidade da PLU de Saint-Germain-en-Laye (sem o DUP)
Arquivos Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – Parte 2: Compatibilidade da Poissy PLU
Arquivos Exemplo I - Compatibilidade de documentos de planejamento urbano – parte 3: Compatibilidade da PLU de Achères
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Exibição J - Apêndices
Investigação pública complementar única Document-File para a compatibilidade da PLU
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Folheto informativo para a Fase 2 do Inquérito Público
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Relatório da Comissão de Inquérito Parte 1
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 Relatório da Comissão de Inquérito Parte 2
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Reunião dos moradores em 31 de março de 2015
Consulta continua Reunião de 6 de julho de 2017 – Apêndice à ata
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Reunião pública Poissy 17 de março de 2016
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 Reuniões Públicas de 2013
Diagrama esquemático suplementar Diagrama esquemático suplementar – maio de 2017 – Anexo 5
Diagrama esquemático suplementar Diagrama esquemático suplementar – maio de 2017 – Apêndices 1 a 4
Consultoria Esquema Suplementar – Maio de 2017 – Parte 4
Arquivos Esquema Suplementar – Maio de 2017 – Partes 5 a 10
Diagrama esquemático suplementar Esquema Suplementar – Maio de 2017 Apêndice 6
Consultoria SDP-Partes-5-10-
Investigação pública complementar única Resumo geral
Consulta adicional de 7 de março a 8 de abril de 2016 Resumo
Fase 2 da investigação pública de 16 de junho a 15 de julho de 2014 TGO-Fase 2 da Investigação Pública - Apresentação Resumida
Consulta da Fase 2 de 15 de abril a 17 de maio de 2013 TGOph2 Deliberação do balanço patrimonial - consulta