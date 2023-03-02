Centro da cidade
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
O trabalho preparatório que ocorrerá no centro da cidade de Poissy terá consequências no tráfego automobilístico:
- O acesso à Rue de la Bruyère será reservado para os moradores locais.
- Entre a Avenue Maréchal Foch e o Boulevard Devaux, o Boulevard Gambetta será uma via de mão única.
Sempre que possível, recomenda-se evitar a área durante o período de trabalho.
Todas as lojas permanecem acessíveis durante o período de trabalho.
Várias operações são esperadas:
- Os trabalhos realizados pela SNCF ocorrerão entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 na Avenida Fernand Lefebvre.
- Uma área de armazenamento da SNCF será montada entre a Rue de la Bruyère e a Avenue Fernand Lefebvre a partir de janeiro de 2025.
- Um acampamento base da SNCF será localizado na antiga estação da Grande Ceinture entre janeiro de 2025 e abril de 2028.
- Ao longo do Boulevard Gambetta, no trecho da Avenue Maréchal Foch até o Boulevard Devaux, as restituições à beira do rio ocorrerão de fevereiro a maio de 2025.
- Outros retornos ripários serão realizados na Rue de la Bruyère e na Avenue de Versailles em fevereiro de 2025, assim como no Boulevard Gambetta entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix e no Boulevard de l'Europe entre abril e junho de 2025.