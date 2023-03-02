Bonde

Centro da cidade

O trabalho preparatório que ocorrerá no centro da cidade de Poissy terá consequências no tráfego automobilístico:

  • O acesso à Rue de la Bruyère será reservado para os moradores locais.
  • Entre a Avenue Maréchal Foch e o Boulevard Devaux, o Boulevard Gambetta será uma via de mão única.

Sempre que possível, recomenda-se evitar a área durante o período de trabalho.

Todas as lojas permanecem acessíveis durante o período de trabalho.

Várias operações são esperadas:

  • Os trabalhos realizados pela SNCF ocorrerão entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 na Avenida Fernand Lefebvre.
  • Uma área de armazenamento da SNCF será montada entre a Rue de la Bruyère e a Avenue Fernand Lefebvre a partir de janeiro de 2025.
  • Um acampamento base da SNCF será localizado na antiga estação da Grande Ceinture entre janeiro de 2025 e abril de 2028.
  • Ao longo do Boulevard Gambetta, no trecho da Avenue Maréchal Foch até o Boulevard Devaux, as restituições à beira do rio ocorrerão de fevereiro a maio de 2025.
  • Outros retornos ripários serão realizados na Rue de la Bruyère e na Avenue de Versailles em fevereiro de 2025, assim como no Boulevard Gambetta entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix e no Boulevard de l'Europe entre abril e junho de 2025.