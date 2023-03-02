O trabalho preparatório que ocorrerá no centro da cidade de Poissy terá consequências no tráfego automobilístico:

O acesso à Rue de la Bruyère será reservado para os moradores locais.

Entre a Avenue Maréchal Foch e o Boulevard Devaux, o Boulevard Gambetta será uma via de mão única.

Sempre que possível, recomenda-se evitar a área durante o período de trabalho.

Todas as lojas permanecem acessíveis durante o período de trabalho.