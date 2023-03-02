Poissy / centro da cidade
Esses planos são baseados em dados disponíveis até 30 de abril de 2025. As datas e as pegadas dos locais podem estar sujeitas a alterações em caso de risco além do controle dos proprietários do projeto e das construtoras.
Travaux / avenue de Versailles - rue de La Bruyère
- - Obras de concessão da CUGPSEO estão em andamento no cruzamento entre a Avenue du Maréchal Foch e a Avenue de Versailles, até o início de maio de 2025.
- - A praça Erard Prieur torna-se um acampamento-base para o trabalho da CUGPSEO e depois uma área de armazenamento da Île-de-France Mobilités até abril de 2026.
- - Outra área de armazenamento e obras da SNCF também está localizada no nível da antiga Grande Ceinture, próxima ao cruzamento entre a rue de La Bruyère e a avenue Fernand Lefebvre , até meados de 2027.
- - Um acampamento-base foi montado pela SNCF na antiga estação Grande Ceinture até abril de 2028.
- - No cruzamento entre a Avenue du Maréchal Foch e o Boulevard de Pirmasens, a CUGPSEO realiza obras de meados de maio até o final de maio de 2025.
- - A ponte ferroviária sobre a Avenue Fernand Lefebvre será removida entre meados de maio e início de junho de 2025.
- - A SNCF também está realizando trabalhos na Praça Jean Moulin do início de junho a agosto de 2025.
Essas obras têm um impacto ocasional no tráfego:
- - O tráfego alternado de carros é organizado na Avenue du Maréchal Foch em meados de maio de 2025.
- - A Avenue de Versailles se tornará uma rua de mão única em meados de maio de 2025.
- - O Boulevard de Pirmasens será de mão única de meados de maio a meados de junho de 2025.
- - A Avenue Fernand Lefebvre está fechada ao tráfego na ponte ferroviária de 29 de maio a 1º de junho de 2025.
- - A Rue de La Bruyère está fechada ao trânsito, exceto para moradores locais, durante toda a duração das obras.
Travaux / boulevard Gambetta - carrefour de l'Europe
- - Três edifícios foram demolidos na Boulevard Gambetta, entre a Avenue Maréchal Foch e a Boulevard Devaux, até meados de junho de 2025.
- - Até o final de junho de 2025, as operações à beira do rio estão realizadas no Boulevard Gambetta, entre a Avenue Maréchal Foch e a Rue Charles Maréchal. Nessa mesma área, o trabalho do CUGPSEO está ocorrendo do final de junho a meados de agosto de 2025.
- - Outras operações à beira do rio estão ocorrendo no Boulevard Gambetta, entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, até o final de julho de 2025.
- - Obras de concessão estão ocorrendo no Boulevard Gambetta, entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, realizadas pela Orange do início de maio ao início de junho de 2025.
- - Outras obras de concessão estão sendo realizadas no Boulevard de l'Europe de meados de maio até o início de junho de 2025.
- - A CUGPSEO também realiza trabalhos do início de junho ao final de julho de 2025 entre o Boulevard de la Paix e a Place de l'Europe.
- - No Boulevard de l'Europe, as operações à beira do rio ocorrerão em junho de 2025.
- - As operações à beira do rio ocorrerão então na Boulevard Gambetta, entre a Avenue Maréchal Foch e a Rue Charles Maréchal, de junho até o final de 2025.
- - As operações à beira da River continuarão então, ainda na Boulevard Gambetta, na junção com a Rue Charles Maréchal, de meados de junho até o final de julho de 2025.