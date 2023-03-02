Centro da cidade
Avenue de Versailles > Place de l'Europe
As obras de concessão que serão realizadas no centro da cidade de Poissy terão consequências no tráfego automobilístico:
- O acesso à Rue de la Bruyère será reservado para os moradores locais.
- Entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, o Boulevard Gambetta será de mão única até fevereiro de 2025.
Sempre que possível, recomenda-se evitar a área durante o período de trabalho.
Todas as lojas permanecem acessíveis durante o período de trabalho.
A Comunidade Urbana da Grande Paris Seine et Oise (GPSEO) realizará grande parte dos próximos trabalhos de concessão no final de 2024 e na primeira metade de 2025. A intervenção do GPSEO consiste em desviar as redes de água existentes para permitir a construção da extensão do bonde T13.
Este trabalho tornará possível:
- Modernização da rede de água potável, redução do risco de vazamentos. Os antigos canos feitos de ferro fundido cinza, um material quebradiço que hoje não é mais utilizado, serão substituídos.
- As redes de esgoto serão parcialmente separadas, a fim de reduzir os volumes de água clara transportados para a estação de tratamento e diminuir o risco de vazamento para o ambiente natural durante o período chuvoso.
Várias operações estão planejadas no Boulevard Gambetta e na Avenue de Versailles:
- Entre o Boulevard de la Paix e a Place de l'Europe, lado ímpar: de outubro ao final de novembro de 2024
- Entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, lado ímpar: de novembro de 2024 a meados de fevereiro de 2025
- Entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix, lado ímpar: de meados de novembro até o final de dezembro de 2024
- Entre a Avenue du Maréchal Foch e a Rue Charles Maréchal, lado ímpar: do início de dezembro de 2024 ao início de março de 2025
- Entre o Boulevard de la Paix e a Place de l'Europe, lado par: de janeiro até o início de março de 2025
- Entre o Boulevard Devaux e o Boulevard de la Paix, lado par: em março de 2025
- Entre a Avenue du Maréchal Foch e a Rue Charles Maréchal, lado par: de abril a maio de 2025
- Entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, lado par: de abril a meados de junho de 2025
Outras áreas do centro da cidade também são afetadas pelo trabalho do GPSEO:
- Rue de la Bruyère e parte da Avenue Fernand Lefebvre, sob a ponte ferroviária: de outubro a meados de novembro de 2024
- Na Boulevard de Pirmasens e Impasse Erard Prieur: de janeiro a meados de fevereiro de 2025 / Também observe: uma área de armazenamento foi instalada na Praça Erard Prieur desde setembro de 2024
- Boulevard de l'Europe, da saída da rotatória da Place de l'Europe: de meados de janeiro até o início de abril de 2025
- Avenue de Versailles, entre a Petite Ceinture e a Avenue du Maréchal Foch, lado ímpar: de meados de fevereiro até início de abril de 2025
A empresa Orange também assumirá o comando de certas obras para desviar as redes de telecomunicações.
Para o Laranja:
- No entroncamento do Boulevard de Pirmasens com a Avenue de Versailles: de setembro ao início de novembro de 2024
- Boulevard Gambetta, entre a Rue Charles Maréchal e a Boulevard Devaux, lado ímpar: do final de fevereiro ao final de março de 2025