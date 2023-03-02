As obras de concessão que serão realizadas no centro da cidade de Poissy terão consequências no tráfego automobilístico:

O acesso à Rue de la Bruyère será reservado para os moradores locais.

Entre a Rue Charles Maréchal e o Boulevard Devaux, o Boulevard Gambetta será de mão única até fevereiro de 2025.

Sempre que possível, recomenda-se evitar a área durante o período de trabalho.

Todas as lojas permanecem acessíveis durante o período de trabalho.