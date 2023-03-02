Compensação florestal relacionada à desmatagem de terras
Os termos de compensação para desmatamento de terras estão definidos na ordem de autorização de bilhetes ambientais. A área de superfície a ser compensada é calculada de acordo com um coeficiente multiplicador definido em 4,6. A área a ser compensada é, portanto, 65,8789 ha (ou seja, 14,3215 ha X 4,6). A compensação pode ser feita na forma de novo reflorestamento, mas também trabalhos de melhoria silvicultural.
- Nova reflorestação: Île-de-France Mobilités está planejando compensação na forma de novo reflorestamento para uma área total de 14,9670 ha, ou seja, 13,3970 ha no município de Conflans-Sainte-Honorine (Ile d'en Haut) e 1,57 ha no antigo grande anel ferroviário no coração do maciço florestal de Saint Germain. Essas reflorestações devem ser realizadas dentro de um período máximo de 5 anos após a entrada em funcionamento da T13.
- Trabalho de melhoria silvícola: o projeto financia grandes áreas (50,92 ha) de obras de melhoria silvícol na floresta de Saint-Germain-en-Laye, cujo período de implementação foi fixado em 20 anos. O trabalho de melhoria silvicultural será realizado pelo Escritório Nacional de Florestas (ONF) como parte de acordos de cinco anos com a Île-de-France Mobilités. Eles são complementares ao trabalho já realizado no contexto da atual gestão florestal pela ONF.
Medidas complementares também estão planejadas:
- uma floresta de 6 hectares é financiada pela Île-de-France Mobilités na futura Floresta Maubuisson, no departamento de Val d'Oise, a 1 km em linha reta da floresta de St-Germain;
- ao redor da área dos Viajantes em Saint-Germain-en-Laye: também está planejada paisagística.
Requisitos adicionais: selvedges em degraus
As bordas da floresta serão criadas ao redor do Bonde fase 2 da T13 em duas seções separadas da floresta: uma ao norte da floresta nacional e outra na floresta sul da floresta nacional, em cada lado do bonde estendido T13.