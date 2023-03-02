Compensações florestais relacionadas a espécies protegidas
O processo de compensação por todos os impactos do projeto sobre espécies protegidas (aves, ouriços, morcegos, etc.) é realizado pela Île-de-France Mobilités. Ele se espalha principalmente por quatro locais:
- a Île de Devant em Conflans-Sainte-Honorine, com 17,77 ha, que é um projeto complementar e distinto do projeto da cidade de Conflans-Ste-Honorine;
- a "Lisière Saint-Jean" em Achères , nas proximidades imediatas da "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye", com 2,28 ha;
- o "Bois des Alluets" em Orgeval, com 22,28 ha;
- um trecho de 3,7 hectares da Grande Ceinture na comuna de Poissy, que não pertence mais à rede ferroviária nacional após um procedimento concluído em 2024 para o desmantelamento e fechamento da linha.
Medida complementar acompanhante
Île-de-France Mobilités também financiará a implementação de ilhas senescência na floresta de Saint-Germain, que será implementada pela ONF. Uma ilha de senescência é uma parte da floresta que está afastada da exploração silvícola: as árvores se desenvolvem, envelhecem e eventualmente caem naturalmente, tornando-se ambientes favoráveis para a fauna e a flora.