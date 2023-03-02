Compensações florestais relacionadas a espécies protegidas

Medida complementar acompanhante

Île-de-France Mobilités também financiará a implementação de ilhas senescência na floresta de Saint-Germain, que será implementada pela ONF. Uma ilha de senescência é uma parte da floresta que está afastada da exploração silvícola: as árvores se desenvolvem, envelhecem e eventualmente caem naturalmente, tornando-se ambientes favoráveis para a fauna e a flora.