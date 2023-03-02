A consulta complementar de 2016

Ao final da primeira consulta em 2013 e da única investigação pública em 2014, os proprietários do projeto estudaram uma nova rota para melhor atender às necessidades dos habitantes e permitir que o maior número possível de pessoas se beneficiasse do bonde.

Uma nova rota para a extensão do bonde T13, que passa pelo centro de Poissy, para atender à estação do RER de Poissy, foi estudada. Essa emenda levou à organização de uma nova consulta e de uma nova investigação pública.

A nova consulta sobre o projeto alterado ocorreu de 7 de março a 8 de abril de 2016 e resultou em 862 pareceres. Comentários focados em:

A inserção da rota urbana: limitar a poluição sonora e visual, posicionar bem as estações;

Impactos no solo: quantificar e otimizar os direitos de passagem necessários para o projeto, especialmente na Boulevard Gambetta e na Rue Adrienne Bolland, e manter consulta contínua com os moradores locais;

A melhoria do serviço para o Poissy Technopark e o setor de feuillu de Chêne em Achères;

A boa articulação da extensão do bonde T13 com a reurbanização da estação Poissy e dos modos de transporte existentes e futuros;

A continuidade das ciclovias e a preservação dos caminhos para pedestres;

Informações públicas regulares sobre o progresso do projeto.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará os documentos sobre a consulta complementar de 7 de março a 8 de abril de 2016