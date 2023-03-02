A consulta em andamento de 2017

Ao final da consulta suplementar de 2016, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a continuar o projeto de extensão do bonde T13, atendendo às expectativas expressas pelos participantes. Cerca de cinquenta reuniões foram realizadas com as autoridades locais envolvidas, serviços estatais e associações, e estudos adicionais foram realizados nos distritos de Saint-Exupéry e Gambetta. Os resultados foram apresentados em duas reuniões públicas realizadas em Poissy em janeiro e julho de 2017, cada uma reunindo cerca de cem moradores.

As consultas de 2016 e 2017 contribuíram para o desenvolvimento do diagrama suplementar de princípios e do arquivo adicional de investigação pública necessário para submeter o projeto refinado à opinião pública.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará os documentos sobre a consulta em andamento de 2017.