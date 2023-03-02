A consulta preliminar de 2013

Uma primeira consulta foi organizada de 15 de abril a 17 de maio de 2013, antes da única investigação pública sobre a extensão do bonde T13 de Saint-Germain-en-Laye até Achères. Ele apresentava a rota em sua versão inicial, com 9,7 km de extensão: o bonde T13 então seguia os trilhos da Grande Ceinture de Saint-Germain-en-Laye até sua entrada em Achères, com uma estação no nível da antiga estação Poissy Grande Ceinte. A segunda estação, o terminal, ficava próxima à estação Achères-Ville do RER. Uma terceira estação foi planejada a longo prazo no setor de Chêne feuillu, em Achères, sujeita à entrada em funcionamento da nova Linha Paris Normandia e à criação de uma estação do RER E estendida para o oeste.

564 pareceres foram coletados durante a consulta preliminar. As principais observações levantadas estavam relacionadas a:

A reestruturação da rede de ônibus em conexão com a extensão do bonde T13, para um serviço complementar e eficiente ao território;

Limitar os impactos nas áreas naturais: garantir a qualidade das medidas compensatórias e do ambiente de vida ao longo da rota;

A otimização do cronograma do projeto após a declaração de utilidade pública foi pronunciada;

Informações públicas regulares sobre o projeto e a implementação do projeto.

A consulta preliminar possibilitou a elaboração do diagrama esquemático para a extensão do bonde T13 e do arquivo de inquérito público.

Na biblioteca de mídia do site, você encontrará documentos sobre a consulta de 15 de abril a 17 de maio de 2013.