A abordagem ambiental
Os desenvolvimentos planejados como parte da requalificação urbana que acompanha a extensão do Bonde T13 permitirão atender a novos requisitos ambientais e mudanças no comportamento de mobilidade.
Uma abordagem ambiental proativa
Quando a Île-de-France Mobilités projeta um projeto de desenvolvimento, os impactos no meio ambiente (fauna, flora, água, solo, patrimônio histórico, etc.) são avaliados com precisão. O projeto, portanto, foi projetado para evitar ou reduzir seus efeitos tanto quanto possível. Medidas também são implementadas para compensar impactos que não puderam ser evitados ou reduzidos.
Evite
Como parte do projeto, medidas de evitação foram tomadas. Em particular, várias infraestruturas existentes são reutilizadas (estradas, terrenos baldios, antiga faixa ferroviária, etc.) para evitar certos impactos nos ambientes naturais.
Reduzir
Para reduzir os impactos que não poderiam ser evitados, o projeto prevê:
- a construção de duas passagens permitindo que uma grande fauna cruzasse o caminho na floresta;
- o incentivo à caminhada e ao ciclismo graças à intermodalidade facilitada (instalações para pedestres e ciclistas, criação de estacionamento para bicicletas próximas às estações, etc.);
- a reconstrução de edifícios agrícolas;
- o plantio de muitas árvores e o verdeamento das bordas da linha para combater ilhas de calor urbanas;
- gestão racional da água de escoamento e de todos os espaços verdes;
- um local eco-responsável (gestão de resíduos e água do local, reutilização de materiais, etc.).
Compensar
Quando não há solução para evitar ou reduzir os impactos ambientais, a Île-de-France Mobilités busca uma compensação que seja o mais adequada possível para esses impactos.
Trabalho permitido por autorização ambiental
Após a investigação ambiental pública realizada no verão de 2024 e o relatório da comissão de inquérito, a autorização ambiental foi concedida em 27 de novembro de 2024.