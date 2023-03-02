A abordagem ambiental

Uma abordagem ambiental proativa

Quando a Île-de-France Mobilités projeta um projeto de desenvolvimento, os impactos no meio ambiente (fauna, flora, água, solo, patrimônio histórico, etc.) são avaliados com precisão. O projeto, portanto, foi projetado para evitar ou reduzir seus efeitos tanto quanto possível. Medidas também são implementadas para compensar impactos que não puderam ser evitados ou reduzidos.

Evite

Como parte do projeto, medidas de evitação foram tomadas. Em particular, várias infraestruturas existentes são reutilizadas (estradas, terrenos baldios, antiga faixa ferroviária, etc.) para evitar certos impactos nos ambientes naturais.

Reduzir

Para reduzir os impactos que não poderiam ser evitados, o projeto prevê:

a construção de duas passagens permitindo que uma grande fauna cruzasse o caminho na floresta;

o incentivo à caminhada e ao ciclismo graças à intermodalidade facilitada (instalações para pedestres e ciclistas, criação de estacionamento para bicicletas próximas às estações, etc.);

a reconstrução de edifícios agrícolas;

o plantio de muitas árvores e o verdeamento das bordas da linha para combater ilhas de calor urbanas;

gestão racional da água de escoamento e de todos os espaços verdes;

um local eco-responsável (gestão de resíduos e água do local, reutilização de materiais, etc.).

Compensar

Quando não há solução para evitar ou reduzir os impactos ambientais, a Île-de-France Mobilités busca uma compensação que seja o mais adequada possível para esses impactos.