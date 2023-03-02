O calendário

Projeto preliminar e estudos de projeto

2019 > 2024

O objetivo desses estudos de projeto era detalhar a infraestrutura a ser construída e especificar a inserção da extensão do Bonde T13 em seu ambiente, como parte da abordagem Evitar, Reduzir, Compensar (ERC).

Eles tinham como objetivo:

Tenha um conhecimento detalhado da geometria e do relevo do terreno.

Conhecer a qualidade dos solos: sua natureza, sua resistência, sua possível poluição, etc.

Verifique a condição e a solidez das estruturas de engenharia existentes: pontes, muros de contenção, etc.

Localize com precisão as redes de água, gás, eletricidade e telecomunicações localizadas na rota da extensão do bonde T13 até Achères.

Avaliar as questões ecológicas e possíveis medidas de proteção a serem implementadas, atualizando o inventário ecológico realizado em 2016, que lista as espécies de fauna e flora, bem como os habitats naturais presentes no perímetro do projeto.

Esse trabalho aprofunda e complementa os estudos preliminares realizados entre 2015 e 2017, que foram usados para desenvolver o diagrama esquemático e o arquivo para a investigação suplementar de serviços públicos de 2018.

Em 2023, foram feitas modificações no projeto para otimizar a rota.

Quanto aos estudos de projeto, eles serviram de base para a elaboração dos concursos lançados às empresas com o objetivo de conceder contratos de obras para a construção da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères.