Bonde

ExtensãoSaint-Germain > Achères

O calendário

Os estudos do projeto foram validados e o trabalho preparatório começou no final de 2024. Ao mesmo tempo, desde o verão de 2021, os concessionários da rede vêm realizando o redirecionamento das redes que já existem sob os futuros trilhos de bonde.

Cronograma do projeto de extensão do bonde T13

2014: Pesquisa de interesse público

2014 - 2018: Estudos alternativos da rota por Poissy, investigação pública adicional e declaração de utilidade pública

2019 - 2024: Estudos preliminares de projeto, estudos de projetos e aquisições de terras

2021 - 2025: Obras de concessão

2024 - 2025: Trabalho preparatório

2025 - 2027: Obras de infraestrutura

2028: Testes e ensaio antes da comissionamento

Projeto preliminar e estudos de projeto

2019 > 2024

O objetivo desses estudos de projeto era detalhar a infraestrutura a ser construída e especificar a inserção da extensão do Bonde T13 em seu ambiente, como parte da abordagem Evitar, Reduzir, Compensar (ERC).

Eles tinham como objetivo:

  • Tenha um conhecimento detalhado da geometria e do relevo do terreno.
  • Conhecer a qualidade dos solos: sua natureza, sua resistência, sua possível poluição, etc.
  • Verifique a condição e a solidez das estruturas de engenharia existentes: pontes, muros de contenção, etc.
  • Localize com precisão as redes de água, gás, eletricidade e telecomunicações localizadas na rota da extensão do bonde T13 até Achères.
  • Avaliar as questões ecológicas e possíveis medidas de proteção a serem implementadas, atualizando o inventário ecológico realizado em 2016, que lista as espécies de fauna e flora, bem como os habitats naturais presentes no perímetro do projeto.

Esse trabalho aprofunda e complementa os estudos preliminares realizados entre 2015 e 2017, que foram usados para desenvolver o diagrama esquemático e o arquivo para a investigação suplementar de serviços públicos de 2018.

Em 2023, foram feitas modificações no projeto para otimizar a rota.

Quanto aos estudos de projeto, eles serviram de base para a elaboração dos concursos lançados às empresas com o objetivo de conceder contratos de obras para a construção da extensão do bonde T13 entre Saint-Germain-en-Laye e Achères.

Obras de concessão

Meados de 2021 > 2025

As primeiras obras de extensão do bonde T13 são de concessão. Eles consistem em movimentar, mas também melhorar as redes de água, gás, eletricidade e telecomunicações localizadas sob a plataforma do bonde. O objetivo é permitir a construção da extensão do bonde sem danificar as redes existentes. Essas operações às vezes são uma oportunidade para modernizar as redes.

Saiba mais sobre a obra

Trabalho preparatório: adaptação do terreno para a inserção do bonde

Final de 2024 > início de 2026

Realizados em paralelo com as obras de concessão, os trabalhos preparatórios ocorrem antes das obras de infraestrutura. Eles buscam preparar o terreno para a construção da linha porque é necessário liberar espaço, adaptá-lo ou fixá-lo. Esse trabalho pode incluir remoção de arbustos, restauração ripária, remoção de infraestrutura antiga, entre outros. Em termos concretos, essas são todas as operações necessárias para a construção eficaz dos equipamentos que permitirão o funcionamento do bonde.

Obras de infraestrutura: construção de equipamentos para bondes

2025 > 2027

As obras de infraestrutura são as obras finais, aquelas que consistem na construção de todos os elementos necessários para a circulação do bonde. A plataforma, os trilhos, mas também a sinalização ferroviária tiveram que ser instalados e as estações construídas. Desenvolvimentos "fachada a fachada" também são realizados. Ao final dessas operações, são realizadas fases de teste e "ensaio a seca" antes da entrada em operação do bonde.

Saiba mais sobre o trabalho em andamento