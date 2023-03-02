Compensações florestais relacionadas a espécies protegidas
O projeto foi projetado integrando a abordagem evitar-reduzir-compensar dentro do significado do Código Ambiental. Primeiramente, trata-se de evitar impactos ao máximo: limitação dos direitos de passagem pela reutilização da Grande Ceinture, implementação de marcações durante a fase de construção, etc.
Se os impactos não puderem ser evitados, então trata-se de reduzi-los: criação de grandes passagens para a vida selvagem na floresta, iluminação adaptada, plano diferenciado de manejo de habitat, instalação de abrigos para avifauna, etc.
Por fim, quando os impactos não puderam ser evitados ou reduzidos, eles devem ser compensados: a Île-de-France Mobilités definiu um programa de compensação para o ticket de espécies protegidas, que consiste na recriação de ambientes favoráveis às espécies protegidas impactadas pelo projeto.
O processo de compensação por todos os impactos do projeto sobre espécies protegidas (aves, ouriços, morcegos, etc.) é realizado pela Île-de-France Mobilités. Ele se espalha principalmente por quatro locais:
- a Île de Devant em Conflans-Sainte-Honorine, com 17,77 ha, que é um projeto complementar e distinto do projeto da cidade de Conflans-Ste-Honorine;
- a "Lisière Saint-Jean" em Achères , nas proximidades imediatas da "Forêt domaniale de St-Germain-en-Laye", com 2,28 ha;
- o "Bois des Alluets" em Orgeval, com 22,28 ha;
- um trecho de 3,7 hectares da Grande Ceinture na comuna de Poissy, que não pertence mais à rede ferroviária nacional após um procedimento concluído em 2024 para o desmantelamento e fechamento da linha.
Medida complementar acompanhante
Île-de-France Mobilités também financiará a implementação de ilhas senescência na floresta de Saint-Germain, que será implementada pela ONF. Uma ilha de senescência é uma parte da floresta que está afastada da exploração silvícola: as árvores se desenvolvem, envelhecem e acabam caindo naturalmente, criando assim ambientes favoráveis para a fauna e a flora.