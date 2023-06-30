Quem está realizando o projeto do bonde T13 que estende Saint-Germain-en-Laye > Achères? Qual é o papel de cada pessoa?

Île-de-France Mobilités é o gerente de projeto da parte urbana do bonde T13 entre o sul de Poissy e Achères, além de coordenar com os outros proprietários do projeto, SNCF Réseau e SNCF Voyageurs. Também financia o material rodante e a operação da extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. A SNCF Réseau é a autoridade contratante para o trecho ferroviário entre Lisière-Pereire em Saint-Germain-en-Laye e o sul de Poissy, bem como para as estruturas de engenharia que se conectam à rede ferroviária em operação: muros na Rue Adrienne Bolland em Poissy, o viaduto que cruza a linha Paris – Le Havre e a ponte ferroviária Achères-Ville RER. A SNCF Voyageurs é a autoridade contratante para operações relacionadas aos anexos do domínio ferroviário público, em particular a construção, manutenção e armazenamento de material rodante. O Estado, a Região da Île-de-France e o Departamento de Yvelines estão financiando os estudos e obras da extensão do bonde T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. Os estudos são realizados em colaboração com todas as cidades e comunidades envolvidas.