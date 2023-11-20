Bonde

Nova linhaSaint-Cyr > Saint-Germain

Inquérito público

Atualizado em

Declaração de utilidade pública

PDF

 -  2.2 MB

Folheto de inquérito público

PDF

 -  1.4 MB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 1. Exemplo A

PDF

 -  25.9 MB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 2. Exemplo B

PDF

 -  1.8 MB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 3. Exemplo C

PDF

 -  3.2 MB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 4. Exemplo D

PDF

 -  10.3 MB

Arquivo de Investigação de Interesse Público - 5. Exemplo E

PDF

 -  748.5 KB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 6. Prova F

PDF

 -  30.6 MB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 6. Prova F continuada

PDF

 -  12.9 MB

Arquivo de Consulta de Utilidade Pública - 7. Prova G

PDF

 -  3.7 MB

Arquivo de Investigação de Interesse Público - 8. Exemplo H

PDF

 -  1.4 MB

Arquivo de Investigação de Interesse Público - 9. Exemplo I

PDF

 -  28.2 MB

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 1

PDF

 -  26.8 MB

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 2

PDF

 -  31.3 MB

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 3

PDF

 -  6.5 MB

Arquivo de investigação de interesse público - 9bis. Prova J 4

PDF

 -  32.2 MB

Investigação pública antes do DUP

PDF

 -  211.9 KB

Desmatamento: Conclusões e opiniões

PDF

 -  137.3 KB

PLU: Conclusões e opiniões

PDF

 -  739.4 KB

Abertura de um levantamento preliminar de parcelas

PDF

 -  1.7 MB

Relatório da Comissão de Inquérito

PDF

 -  1.8 MB

Resposta ao Relatório da Comissão de Inquérito

PDF

 -  20.2 MB