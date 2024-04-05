ExtensãoPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Desde 2018, o bonde T3b liga a Porte de Vincennes (12ª de Paris) ao atual terminal "Porte d'Asnières" (17ª de Paris). A extensão até a Porte Dauphine (16 de Paris) via Porte Maillot será inaugurada em 5 de abril de 2024.

A extensão até a Porte Dauphine tem como objetivo atender melhor o oeste de Paris. Oferece conexões com o metrô e o RER C e logo E na Porte Maillot.