Bonde

ExtensãoPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Desde 2018, o bonde T3b liga a Porte de Vincennes (12ª de Paris) ao atual terminal "Porte d'Asnières" (17ª de Paris). A extensão até a Porte Dauphine (16 de Paris) via Porte Maillot será inaugurada em 5 de abril de 2024.

A extensão até a Porte Dauphine tem como objetivo atender melhor o oeste de Paris. Oferece conexões com o metrô e o RER C e logo E na Porte Maillot.

Imagem 1 de 3

Estado
França Relance
União Europeia
Região de Île-de-France
Cidade de Paris
Île-de-France Mobilités

Plano

Números-Chave

7

Novas estações

3,2Miles

Novos caminhos

15Ata

entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine

74 000

passageiros esperados todos os dias em toda a linha

Calendário

  1. 2016
    Consultoria
  2. 2016-2017
    Estudos preliminares
  3. 2017
    Diagrama esquemático
  4. 2018
    Investigação pública / Projeto preliminar
  5. 2019-2020
    Estudos de projetos
  6. 2020-2024
    Obra
  7. 5 de abril de 2024
    Comissionamento