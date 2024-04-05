ExtensãoPorte d'Asnières > Porte Dauphine

Desde 2018, o bonde T3b liga a Porte de Vincennes (12ª de Paris) ao atual terminal "Porte d'Asnières" (17ª de Paris). A extensão até a Porte Dauphine (16 de Paris) via Porte Maillot será inaugurada em 5 de abril de 2024.
A extensão até a Porte Dauphine tem como objetivo atender melhor o oeste de Paris. Oferece conexões com o metrô e o RER C e logo E na Porte Maillot.
Plano
Números-Chave
7
Novas estações
3,2Miles
Novos caminhos
15Ata
entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine
74 000
passageiros esperados todos os dias em toda a linha
Calendário
- 2016Consultoria
- 2016-2017Estudos preliminares
- 2017Diagrama esquemático
- 2018Investigação pública / Projeto preliminar
- 2019-2020Estudos de projetos
- 2020-2024Obra
- 5 de abril de 2024Comissionamento