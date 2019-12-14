ExtensãoGargan > Montfermeil

Desde 2006, o bonde T4 liga Aulnay-sous-Bois (RER B) a Bondy (RER E). Desde 2019, a nova filial atende as cidades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil. De Bondy, um dos dois bondes se ramifica para Montfermeil na estação Gargan. O último trecho, até o Hôpital Montfermeil, entrou em operação no final de agosto de 2020. O novo ramal do bonde T4 está ajudando a abrir os bairros do planalto Clichy-Montfermeil e estará em conexão com a linha 16 do metrô quando for inaugurada em 2027.

A próxima etapa desse projeto será a construção do "bar norte" (laço no centro da cidade de Montfermeil), que está atualmente sendo estudado.