ExtensãoGargan > Montfermeil

Desde 2006, o bonde T4 liga Aulnay-sous-Bois (RER B) a Bondy (RER E). Desde 2019, a nova filial atende as cidades de Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois e Montfermeil. De Bondy, um dos dois bondes se ramifica para Montfermeil na estação Gargan. O último trecho, até o Hôpital Montfermeil, entrou em operação no final de agosto de 2020. O novo ramal do bonde T4 está ajudando a abrir os bairros do planalto Clichy-Montfermeil e estará em conexão com a linha 16 do metrô quando for inaugurada em 2027.

A próxima etapa desse projeto será a construção do "bar norte" (laço no centro da cidade de Montfermeil), que está atualmente sendo estudado.

Estação Maurice Audin © Raphaël Fournier

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Seine-Saint-Denis
SNCF
Île-de-France Mobilités

A rota

Números-Chave

9

Novas estações

6 minutos

entre cada bonde durante o horário de pico

6,5 km

Novos caminhos

30 min

entre Bondy e Montfermeil

Calendário

  1. 2009
    Consulta com o fiador
  2. 2009-2012
    Estudos preliminares
  3. 2012
    Diagrama esquemático
  4. 2013
    Inquérito público / Declaração de utilidade pública
  5. 2014
    Estudos preliminares de projeto
  6. 2015-2019
    Obra
  7. 14 de dezembro de 2019
    Comissionamento ao Arboreto
  8. 31 de agosto de 2020
    Comissionamento para o Hospital Montfermeil