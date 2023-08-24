Financiamento e os atores

Île-de-France Mobilités

Como autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para atender a todos os tipos de mobilidade. Ouvindo o povo da região da Île-de-France, ela trabalha todos os dias para melhorar suas jornadas diárias. Para isso, embarcou em um programa ambicioso de modernização do transporte com orçamentos sem precedentes (novos trens e ônibus, reforço das linhas de ônibus,...). A Île-de-France Mobilités está constantemente investindo para melhorar a acessibilidade nas estações, o que ajuda a aumentar o conforto de viagem para todos os residentes da Île-de-France. Mais recursos também estão sendo mobilizados para melhorar a segurança dos passageiros (reforço da presença humana no terreno, desenvolvimento de proteção por vídeo, etc.). A Île-de-France Mobilités também está pensando na mobilidade no sentido mais amplo, oferecendo aos residentes de Île-de-France novas soluções de mobilidade para suas viagens: Park and rides, vagas de estacionamento para bicicletas com vagas Véligo próximas às estações, desenvolvimento de espaços de microtrabalho nas estações, etc. A Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando novos serviços para tornar suas viagens mais simples e tranquilas, com uma rede de transporte que cresce a cada dia. A Île-de-France Mobilités também é a autoridade contratante para a extensão do bonde T7.