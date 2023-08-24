Financiamento e os atores
Financiamento
Infraestrutura: €223,5 milhões, valor de 2011
Bondes: €29 milhões, valor de 2018 (Île-de-France Mobilités)
Operações (Île-de-France Mobilités)
Estado
Por meio do Contrato de Plano Estado-Região 2015-2020 (CPER), que mobiliza €7,6 bilhões, o Estado está contribuindo para a modernização e desenvolvimento das linhas de transporte na região de Île-de-France para atender aos desafios e expectativas de viagem dos residentes de Île-de-France.
Unhandled variation: default
Região de Île-de-France
Para atender à demanda de todos os usuários, a Região está investindo massivamente para modernizar e expandir a rede de transporte público. Também apoia o desenvolvimento do ciclismo diário, bem como novos usos rodoviários, como carona ou faixas reservadas para ônibus e táxis. Está desenvolvendo uma política firme para combater os engarrafamentos e apoiar a inovação rodoviária. Em conjunto com a Île-de-France Mobilités, a Região está envolvida na revolução dos transportes desde 2016 para melhorar profundamente as condições de transporte dos residentes da Île-de-France. A criação de novas linhas de bonde faz parte desse grande programa. A Região dedica recursos financeiros muito significativos a ela.
Unhandled variation: default
Departamento de Essonne
Para atender melhor às necessidades essenciais ao desenvolvimento do território, o Departamento de Essonne está destinando 450 milhões de euros à mobilidade para o período de 2017 a 2021. Esse investimento contribui, em particular, para o desenvolvimento de uma rede estruturada de transporte público voltada para fortalecer a rede territorial, promover intercâmbios com os principais centros econômicos e facilitar o acesso à rede regional (RER, Grand Paris Express) para os moradores de Essonne. Também possibilita tornar a estrada uma alavanca importante para melhorar o trajeto e contribui para o desenvolvimento do uso de modos alternativos e ativos.
Unhandled variation: default
RATP
O Grupo RATP é o gerente de projeto para dois componentes do projeto relacionados à fase 1 do bonde T7: a extensão do local de manutenção e armazenamento (SMR) em Vitry-sur-Seine e a adaptação do centro de controle para a extensão do bonde T7. Sistema de linha (informações para passageiros, bilhetagem, sinalização, telecomunicações)
Unhandled variation: default
Île-de-France Mobilités
Como autoridade organizadora da mobilidade na região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités imagina, organiza e financia soluções inovadoras para atender a todos os tipos de mobilidade. Ouvindo o povo da região da Île-de-France, ela trabalha todos os dias para melhorar suas jornadas diárias. Para isso, embarcou em um programa ambicioso de modernização do transporte com orçamentos sem precedentes (novos trens e ônibus, reforço das linhas de ônibus,...). A Île-de-France Mobilités está constantemente investindo para melhorar a acessibilidade nas estações, o que ajuda a aumentar o conforto de viagem para todos os residentes da Île-de-France. Mais recursos também estão sendo mobilizados para melhorar a segurança dos passageiros (reforço da presença humana no terreno, desenvolvimento de proteção por vídeo, etc.). A Île-de-France Mobilités também está pensando na mobilidade no sentido mais amplo, oferecendo aos residentes de Île-de-France novas soluções de mobilidade para suas viagens: Park and rides, vagas de estacionamento para bicicletas com vagas Véligo próximas às estações, desenvolvimento de espaços de microtrabalho nas estações, etc. A Île-de-France Mobilités está constantemente imaginando novos serviços para tornar suas viagens mais simples e tranquilas, com uma rede de transporte que cresce a cada dia. A Île-de-France Mobilités também é a autoridade contratante para a extensão do bonde T7.
Unhandled variation: default