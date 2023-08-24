Eixo estrutural

Uma linha de transporte que estrutura o espaço por meio da integração das políticas de planejamento de transporte e uso do solo.

Consulta prévia

A consulta preliminar é um momento de informações e trocas com o público. Permite apresentar a oportunidade e as principais características do projeto, mas também reunir as opiniões e argumentos de todos os atores do território sobre os princípios e objetivos fundamentais do projeto.

A consulta deve tornar possível:

para responder às perguntas dos habitantes relacionadas às mudanças trazidas pelo projeto,

Enriquecer o projeto integrando as necessidades e expectativas das partes interessadas do projeto da melhor forma possível para construir uma solução compartilhada.

Esta etapa foi concluída com um relatório aprovado pelo Conselho Mobilités da Île-de-France, que relatou as trocas e opiniões expressas durante a fase de consulta com o público.

Estudos adicionais foram realizados e um projeto mais preciso foi apresentado à população durante a investigação pública.

Os resultados da consulta e dos estudos adicionais informaram as escolhas e decisões da Île-de-France Mobilités e seus parceiros sobre o acompanhamento a ser dado ao projeto.

CPER

Contrato de Projeto Estado-Região

O Contrato de Projeto Estado-Região (CPER) é um documento pelo qual o Estado e uma região se comprometem a programar e financiar projetos importantes ao longo de vários anos, como a criação de infraestrutura ou o apoio a setores do futuro. Com duração de sete anos, os contratos de projeto da região estadual substituem os contratos de planejamento criados pela lei de 29 de julho de 1982 sobre reforma do planejamento. O governo, por meio do intermediário do prefeito regional, representado por seu secretário-geral de assuntos regionais (SGAR), concorda com o executivo da região na implementação de projetos relacionados ao planejamento regional do uso do solo e na participação de cada entidade no financiamento. Outras autoridades locais (conselhos departamentais, comunidades urbanas, etc.) podem aderir a um CPER, desde que contribuam para o financiamento dos projetos que lhes dizem respeito.

CPRD

Contrato especial Região-Departamento

O Contrato Especial Região-Departamento é uma ferramenta de programação financeira, complementar ao Contrato de Projeto Estado-Região. Define os compromissos financeiros da Região da Île-de-France e de seus departamentos em termos de instalações públicas, desenvolvimento regional, etc. Contribui para a implementação do SDRIF.

DOCP

Pasta de objetivos e principais recursos

O Arquivo de Objetivos e Principais Características é o apoio da Île-de-France Mobilités para a apresentação de seus projetos na fase preliminar de estudo. Sua aprovação pelo Conselho Mobilités da Île-de-France marca o início da consulta com autoridades eleitas e a população.

DUP

Declaração de utilidade pública

Ato administrativo que reconhece a natureza de "utilidade pública"* de uma operação planejada por ou em nome de uma entidade pública, após obter a opinião da população ao final de uma investigação sobre utilidade pública. Em particular, esse ato é pré-requisito para uma expropriação (por razões de utilidade pública) que seria necessária para a continuação da operação.

* Interesse geral em nome do qual o Estado confere uma vantagem (reconhecimento da utilidade pública) ou impõe sujeição (servidão de utilidade pública, expropriação por razões de utilidade pública).

Inquérito público

Na última fase da consulta pública, a investigação pública tem como objetivo apresentar o projeto e seus impactos no meio ambiente, bem como as medidas que serão tomadas para limitar seus efeitos, permitindo que o público expresse sua opinião sobre o projeto.

A investigação é aberta por ordem emitida pelo prefeito, que nomeia um comissário-investigador ou uma comissão pública de inquérito composta por vários membros.

Ao final da investigação, um relatório é elaborado pelo comissário investigador, com base no qual ele/ela formula uma opinião, que pode ser favorável, possivelmente com recomendações e/ou reservas, ou desfavorável. O prefeito então poderá emitir uma ordem declarando que o trabalho é de interesse público, o que permitirá o início das operações.

Uma investigação pública está sendo conduzida sobre estudos mais completos do que os necessários para consulta.

Estudos preliminares

Estudos realizados pelos proprietários do projeto para a preparação do arquivo do diagrama esquemático e para a investigação pública.

Público

Número de pessoas embarcando nos trens: essa é a demanda por transporte.

Grand Paris Express

200 km de linhas automáticas, tantas quanto o metrô atual, e 68 estações: o Grand Paris Express é o maior projeto urbano da Europa!

Muito mais do que uma rede de transporte, ela abre novos horizontes e oferece muitas oportunidades. Com ele, a metrópole se tornou maior e mais unida.

As quatro novas linhas do Grand Paris Express (15, 16, 17 e 18), assim como a linha 14 estendida para o norte e o sul, serão conectadas à rede de transporte existente. Essencialmente subterrâneo, o novo metrô cruzará os territórios da Grande Paris para conectá-los entre si e à capital. Graças a isso, será mais fácil ir de um ponto a outro na região da Île-de-France sem passar por Paris, mas também alcançar o coração da capital mais rapidamente a partir de seus arredores.

Uma nova alternativa ao carro, o Grand Paris Express, reduzirá a poluição e os engarrafamentos e contribuirá para a criação de uma metrópole mais ambientalmente amigável.

Hora de pico da manhã

O período do dia em que o número de visitantes é maior e concentrado no tempo. Na rede Paris, o horário de pico da manhã é entre 8h30 e 9h30.

Assim, a capacidade de uma linha é definida em relação às simulações de tráfego do horário de pico da manhã.

Île-de-France Mobilités

A Île-de-France Mobilités é a única autoridade organizadora para mobilidade sustentável na Île-de-France. Imagina, organiza e financia o transporte público para todos os residentes da Île-de-France.

Seu objetivo: melhorar a mobilidade e o serviço prestado aos passageiros ao pilotar este projeto junto com os outros intervenientes.

Intermodalidade

Intermodalidade refere-se à possibilidade de mudar facilmente de um meio de transporte para outro durante a mesma viagem.

É também um princípio de organização e articulação da oferta de transporte, visando coordenar vários sistemas modais por meio de uma gestão e desenvolvimento específicos das interfaces entre as diferentes redes.

Autoridade contratante

Função definida pela lei de 12 de julho de 1985 sobre gestão pública de projetos: "O proprietário de um projeto é a pessoa jurídica para quem a obra foi construída. […].

Cabe a ele, após verificar a viabilidade e adequação da operação prevista, determinar sua localização, definir o programa, decidir o envelope financeiro provisório, garantir seu financiamento, escolher o processo pelo qual a obra será realizada e concluir, com os gestores de projeto e empreiteiros escolhidos, os contratos para a realização dos estudos e execução das obras. O proprietário do projeto deverá definir no programa os objetivos da operação e as necessidades que ela deve atender, bem como as restrições e exigências de qualidade social, urbana, arquitetônica, funcional, técnica e econômica, integração na paisagem e proteção do meio ambiente".

PDUIF

Plano de Viagem Urbana para Île-de-France

Desenvolvido pela Île-de-France Mobilités em 2011, o Plano de Viagem Urbana da Île-de-France é um documento de planejamento e programação que define os objetivos a serem alcançados e as ações a serem tomadas para organizar as viagens dos residentes da Île-de-France de forma sustentável. As medidas previstas devem possibilitar a organização do transporte de pessoas e mercadorias (transporte público, motocicletas, táxis, carros, caminhões, trens, etc.), bem como políticas de estacionamento e operação rodoviária.

Além disso, esse plano também inclui questões de planejamento, que são inseparáveis das questões de transporte. Sob a limitação das capacidades de financiamento, é necessário possibilitar alcançar um equilíbrio sustentável entre as necessidades de mobilidade de pessoas e bens, a proteção do meio ambiente e da saúde, e a preservação da qualidade de vida.

O PDUIF deve ser compatível com o Plano Diretor da Região da Île-de-France (SDRIF), do qual possibilita implementar o componente de transporte de forma operacional, sendo aplicável contra o Esquema de Coerência Territorial (SCoT) e o Plano Urbano Local (PLU).

PMR

Pessoa com mobilidade reduzida

Uma pessoa com mobilidade reduzida é considerada qualquer pessoa que, temporária ou permanentemente, possa ser dificultada em seus movimentos. Além dos deficientes (motores, visuais, auditivos), a parte da população idosa que tem dificuldade para se locomover, pessoas com carrinhos de bebê, é considerada PRM.

Hub de intercâmbio

Um local privilegiado de acesso a uma oferta diversificada de transporte, bem como a todos os outros componentes do serviço essenciais para a realização da viagem (venda de bilhetes, informações multimodais, etc.).

RATP

Régie Autonome des Transports Parisiens

A RATP é uma das operadoras de linhas de transporte público na região da Île-de-France, atuando no âmbito do contrato de delegação de serviço público assinado com a Île-de-France Mobilités. A principal operadora multimodal do mundo (RER, metrô, bonde e ônibus), opera 14 linhas de metrô, 2 linhas RER (A e B), 3 linhas de bonde, um ônibus automático que conecta Paris ao aeroporto de Orly e mais de 300 linhas de ônibus.

Mudança modal

Uma mudança no modo de transporte de passageiros ou mercadorias, por exemplo, do uso de um carro ou avião para o uso de um trem.

RER

Rede Regional Express

A rede regional expressa Île-de-France, comumente conhecida como RER, é uma rede ferroviária de transporte público que atende Paris e seus subúrbios, parte da rede regional chamada Transilien. Composta por cinco linhas (A, B, C, D e E), possui 257 paradas para 587 km de trilhos (incluindo 76,5 km subterrâneos, principalmente localizados no centro de Paris) e é utilizada por 2,7 milhões de passageiros por dia.

Toda a rede é operada com serviços frequentes e regulares. O objetivo é oferecer um serviço a cada dez minutos ou quinze minutos durante horários fora de pico em uma área de cerca de 15 a 20 quilômetros e a cada vinte minutos ou meia hora na área de aproximadamente 40 a 50 quilômetros ao redor de Paris.

Dentro de Paris, o RER é usado como uma rede expressa oferecendo múltiplas conexões com o metrô.

Por razões históricas, parte da rede é gerenciada pela RATP (A e B), enquanto o restante faz parte da rede SNCF (C, D e E).

Diagrama esquemático

O diagrama esquemático define precisamente a substância de uma operação de desenvolvimento, analisa seus efeitos tanto para a comunidade quanto para a empresa operadora, e deve justificar a escolha do meio de transporte a ser escolhido.

Neste estágio, os estudos técnicos apresentados no diagrama esquemático são mais detalhados do que os do DOCP.

Após aprovação pelo Conselho Mobilités da Île-de-France, o esquema permite que o prefeito responsável qualifique o projeto como um "projeto de interesse geral", garantindo que ele seja levado em conta nos documentos de planejamento urbano.

SDRIF

Plano diretor para a região da Île-de-France

O Plano Diretor da região da Île-de-France é um documento de planejamento regional que define uma visão global e de longo prazo para o futuro da região da Île-de-France e seus territórios, em termos de planejamento espacial e desenvolvimentos sociais, econômicos e ambientais.

Revisado e depois adotado pelo Conselho Regional da Île-de-France em setembro de 2008, seu boletim define um conjunto de ambições e meios para desenvolver uma região mais dinâmica e unida, em todas as suas dimensões: habitação, transporte, desenvolvimento econômico, preservação ambiental, estabelecimento de grandes infraestruturas e instalações de importância regional.

Simulação de tráfego

Representação de um sistema de transporte que possibilita estimar as necessidades futuras de viagem de um projeto de transporte.

Tradicionalmente, a previsão de tráfego é realizada usando um modelo de quatro etapas. Um indivíduo deve decidir seu movimento em quatro perguntas: se deve fazer a jogada (geração), para onde ir (distribuição), como se mover (escolha do modo) e qual rota escolher (atribuição).

Velocidade comercial

Esta é a velocidade média do tráfego em uma linha de transporte em operação regular (excluindo testes técnicos). Ele leva em conta a velocidade máxima, paradas e, caso o modo de transporte público não esteja em sua própria faixa, engarrafamentos. Além disso, não leva em conta os horários de embarque.

ZAC

Zona de desenvolvimento concertado

Um procedimento de desenvolvimento sob a legislação francesa de planejamento urbano, um ZAC é um setor no qual uma autoridade local ou instituição pública decide desenvolver e equipar terrenos com vista à construção de moradias, lojas ou polos de atividades econômicas. Um dos principais objetivos é facilitar a consulta entre autoridades públicas e incorporadoras privadas. Portanto, é uma ferramenta adaptada a intervenções em distritos urbanizados (requalificação ou renovação urbana). É, acima de tudo, um procedimento para a produção de terrenos para construção, mas isso não exclui sua implementação no contexto da renovação urbana.