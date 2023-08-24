A rota e suas correspondências

Com sua faixa dedicada e prioridade nos semáforos, o bonde oferece tempos de viagem reduzidos e alta frequência de passagem. Assim, o bonde T7 levará cerca de 22 minutos para conectar o entroncamento Juvisy-Sur-Orge ao centro de Orly-Rungis.

A extensão do bonde T7 atenderá Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste e Juvisy-sur-Orge graças à criação de 6 novas estações, incluindo uma estação subterrânea.

O bonde T7 oferecerá conexões com diferentes linhas:

as linhas 14 e 18 no Aeroporto de Orly,

Linhas de metrô 7 e 15 em Villejuif-Louis Aragon,

o RER C e D no entroncamento Juvisy-sur-Orge,

a rede local de ônibus dos polos de Athis-Mons e Juvisy-sur-Ogre.

O bonde T7 estendido significa uma conexão melhor entre Essonne e Val-de-Marne e conexões mais fáceis entre Paris e os subúrbios do sul!