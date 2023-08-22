A consulta em andamento de 2022

Os sujeitos da consulta em andamento

A fase de consulta contínua é uma fase de diálogo com o território, permitindo que o projeto seja refinado antes da investigação pública e para atender melhor às expectativas dos moradores e futuros usuários. Está sendo realizado pela Île-de-France Mobilités como parte dos estudos adicionais sobre o projeto de extensão do bonde T8. Esses novos estudos trazem sua parcela de mudanças que a Île-de-France Mobilités, em sua abordagem de diálogo com o público, deseja apresentar aos moradores locais, usuários, atores econômicos, associações, etc.

Essa nova fase de consulta será, portanto, uma oportunidade para discutir desenvolvimentos e aprimorar o projeto com o objetivo de elaborar o esquema em antecipação à investigação pública que ocorrerá em 2023.

O terminal Rosa-Parks já era uma das principais questões da consulta preliminar. Como as duas variantes propostas na época não eram totalmente satisfatórias, a Île-de-France Mobilités estudou outras três variantes. Um deles posicionava o terminal no pátio dianteiro, paralelo ao ponto do bonde T3b e em frente à entrada norte da estação Rosa-Parks do RER E. Isso permitiria conexões a pé muito curtas, mas apresentava riscos para a segurança dos pedestres, degradava severamente as condições de operação do bonde T8 e do bonde T3b e gerava poluição sonora significativa na rua Cesária Evora, que é muito íngreme. Por isso, foi abandonado. Por fim, duas variantes serão apresentadas:

uma em parte da estrada Boulevard Macdonald, em frente à entrada do pátio frontal do Rosa-Parks, permitindo conexões niveladas com o bonde T3b e o RER E e preservando as árvores que margeiam o boulevard;

a outra na rue Gaston Tessier, em frente à entrada sul da estação Rosa-Parks do RER E.

A consulta contínua permitirá que os participantes conheçam os desenvolvimentos e novas possibilidades previstas para a inserção de ciclovias ao longo do trajeto em complementaridade com o RER V.

A inserção do bonde também foi redesenhada em certas partes da rota para promover a complementaridade com outros meios de transporte e outros usuários do espaço público.

A consulta contínua também é o momento para coletar as opiniões e expectativas dos futuros usuários por meio de vários mecanismos de participação.

Como participar

Os diferentes métodos de consulta são projetados e projetados para serem complementares e abranger não apenas questões transversais, mas também questões locais. As reuniões estão chegando muito em breve!

Assim, duas caminhadas exploratórias são organizadas na área da Avenue d'Aubervilliers – Rosa Parks e no distrito de Franc Moisin. A primeira permitirá descobrir no terreno a inserção do terminal e a do bonde na Avenue d'Aubervilliers e Skanderbeg. A segunda será uma oportunidade para os participantes conhecerem os novos componentes do projeto (estação Pressensé, realocação da estação Casanova, abate e compensação de árvores na rue du Court de Montfort). Essas duas caminhadas serão seguidas por um tempo na sala para coletar as opiniões dos participantes.

Uma reunião local permitirá que o IDFM encontre usuários e moradores do distrito Front Populaire. Esses momentos de intercâmbio no campo serão momentos privilegiados para informar e coletar as expectativas e opiniões dos diversos atores desse setor.

Por fim, um workshop online para operadores econômicos permitirá que eles ouçam suas expectativas e respondam a todas as suas perguntas.

As datas das reuniões