Consulta do MECDU
Qual é o status do projeto de extensão do Bonde T8?
A consulta preliminar realizada em 2019 deu aos moradores e partes interessadas locais a oportunidade de discutir a possibilidade do projeto e dar sua opinião sobre os cenários para integrar o bonde à cidade. Como continuação dessa primeira vez de intercâmbio, uma nova consulta chamada "contínua" foi realizada no outono de 2022 para compartilhar com o público o progresso dos estudos. Por fim, a consulta anterior ao MECDU, atualmente em andamento, está aberta de 24 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023, inclusive. Posteriormente, o projeto será objeto de uma Investigação antes da Declaração de Utilidade Pública.
O que é o MECDU?
A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) é um procedimento que garante que um projeto de desenvolvimento seja levado em conta pelos documentos de planejamento urbano. Ajuda adaptar e modificar esses documentos para que o projeto em questão seja viável.
Os desenvolvimentos relacionados à inserção do Bonde T8 exigem a compatibilidade do Plano Urbano Intercomunal Local da Plaine Commune (PLUi), ao qual os municípios de Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse estão associados.
Documentos de planejamento urbano para planejar o planejamento do uso do solo
Os documentos de planejamento urbano são compostos principalmente por programas, plantas, diagramas e mapas. Eles visam organizar e planejar o desenvolvimento de um ou mais territórios intervindo em diferentes níveis: município, intermunicípio, aglomeração, departamento, etc.
Entre esses documentos regulatórios, destacam-se em particular o Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF), o Plano Local de Viagem (PLD) ou o Plano Urbano Local (PLU), que podem ser em nível municipal ou intercomunitário (PLUi), entre outros. Estas tendem a garantir o equilíbrio do desenvolvimento de um território, refletindo as ambições de seu desenvolvimento e a supervisão de sua urbanização.
Os objetivos desta consulta
Na aplicação do código de planejamento urbano, o objetivo desta consulta é:
- Informar o público sobre a natureza e o progresso do projeto;
- Coletar opiniões sobre a compatibilidade da Plaine Commune PLUi e fornecer aos parceiros os elementos úteis para a adaptação dos documentos que seriam obrigados a realizar, se necessário;
- Prepare as próximas etapas do projeto, incluindo a fase de investigação pública.
O objetivo desta consulta é responder de forma mais específica às diretrizes estabelecidas na lei ASAP de 7 de dezembro de 2020.
Portanto, esta consulta regulatória não tem a intenção de discutir a adequação do projeto de extensão T8, na medida em que já foi submetido a consulta prévia em 2019 e, depois, a consulta contínua em 2022.
O escopo da consulta
Esta consulta preliminar sobre a Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) diz respeito apenas ao Plano Urbano Intercomunal Local (PLUi) da Plaine Commune. Portanto, não diz respeito à PLU de Paris, que não exige qualquer compatibilidade em relação ao projeto.
*OAP: Orientação para Planejamento e Programação. No PLUi da Plaine Commune, expressam de forma qualitativa as ambições e a estratégia do intermunicípio em termos de desenvolvimento. Os chamados OAPs "setoriais" se identificam em um determinado setor do território.
O projeto de extensão do Bonde T8 é identificado nos OAPs setoriais e no tema OAP Principais Rodovias e Urbanismo de Conexão. Para saber mais, você pode consultar o arquivo de consulta do MECU.
Os resultados da consulta MECDU
Ao final desta consulta, todas as contribuições coletadas foram objeto de uma avaliação que alimenta as reflexões sobre o projeto e completa o arquivo MECU, que será incluído no arquivo de investigação para a próxima investigação pública em 2024. Consulte o relatório da consulta do MECU.