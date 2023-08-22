Consulta do MECDU

Qual é o status do projeto de extensão do Bonde T8?

A consulta preliminar realizada em 2019 deu aos moradores e partes interessadas locais a oportunidade de discutir a possibilidade do projeto e dar sua opinião sobre os cenários para integrar o bonde à cidade. Como continuação dessa primeira vez de intercâmbio, uma nova consulta chamada "contínua" foi realizada no outono de 2022 para compartilhar com o público o progresso dos estudos. Por fim, a consulta anterior ao MECDU, atualmente em andamento, está aberta de 24 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023, inclusive. Posteriormente, o projeto será objeto de uma Investigação antes da Declaração de Utilidade Pública.

O que é o MECDU?

A Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) é um procedimento que garante que um projeto de desenvolvimento seja levado em conta pelos documentos de planejamento urbano. Ajuda adaptar e modificar esses documentos para que o projeto em questão seja viável.

Os desenvolvimentos relacionados à inserção do Bonde T8 exigem a compatibilidade do Plano Urbano Intercomunal Local da Plaine Commune (PLUi), ao qual os municípios de Saint-Denis, Aubervilliers e Villetaneuse estão associados.

Documentos de planejamento urbano para planejar o planejamento do uso do solo

Os documentos de planejamento urbano são compostos principalmente por programas, plantas, diagramas e mapas. Eles visam organizar e planejar o desenvolvimento de um ou mais territórios intervindo em diferentes níveis: município, intermunicípio, aglomeração, departamento, etc.

Entre esses documentos regulatórios, destacam-se em particular o Plano de Viagem Urbana da Île-de-France (PDUIF), o Plano Local de Viagem (PLD) ou o Plano Urbano Local (PLU), que podem ser em nível municipal ou intercomunitário (PLUi), entre outros. Estas tendem a garantir o equilíbrio do desenvolvimento de um território, refletindo as ambições de seu desenvolvimento e a supervisão de sua urbanização.

Os objetivos desta consulta

Na aplicação do código de planejamento urbano, o objetivo desta consulta é:

Informar o público sobre a natureza e o progresso do projeto;

o público sobre a natureza e o progresso do projeto; Coletar opiniões sobre a compatibilidade da Plaine Commune PLUi e fornecer aos parceiros os elementos úteis para a adaptação dos documentos que seriam obrigados a realizar, se necessário;

opiniões sobre a compatibilidade da Plaine Commune PLUi e fornecer aos parceiros os elementos úteis para a adaptação dos documentos que seriam obrigados a realizar, se necessário; Prepare as próximas etapas do projeto, incluindo a fase de investigação pública.

O objetivo desta consulta é responder de forma mais específica às diretrizes estabelecidas na lei ASAP de 7 de dezembro de 2020.

Portanto, esta consulta regulatória não tem a intenção de discutir a adequação do projeto de extensão T8, na medida em que já foi submetido a consulta prévia em 2019 e, depois, a consulta contínua em 2022.

O escopo da consulta

Esta consulta preliminar sobre a Compatibilidade dos Documentos de Planejamento Urbano (MECDU) diz respeito apenas ao Plano Urbano Intercomunal Local (PLUi) da Plaine Commune. Portanto, não diz respeito à PLU de Paris, que não exige qualquer compatibilidade em relação ao projeto.