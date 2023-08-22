A consulta preliminar de 2019

A fase preliminar de consulta ocorreu de 9 de setembro de 2019 a 26 de outubro de 2019. As modalidades da consulta, definidas com o fiador e as partes interessadas, incluíram:

2 reuniões informativas antes da consulta;

3 encontros de proximidade em pontos estratégicos ao longo da rota;

1 visita ao local ao longo da rota;

2 oficinas participativas;

Um formulário em papel;

Um formulário online;

Aviso por correspondência.

Mais de 450 opiniões individuais ou institucionais foram coletadas. Um olhar para trás sobre as principais lições da consulta.

A oportunidade do projeto

Para a grande maioria dos participantes da consulta, a extensão do bonde T8 foi vista como um projeto útil e positivo, em especial para melhorar o serviço de uma área que ainda hoje é pouco atendida.

O trajeto geral e as estações

Embora a rota fosse geralmente considerada criteriosa, as estações Pressensé e Rosa-Parks concentraram as questões e contribuições.

Para a estação Pressensé, a grande maioria dos participantes se opôs às medidas de precaução e expressou seu desejo de construir a estação ao mesmo tempo que o restante do trajeto, a fim de enviar um sinal a favor do tratamento igualitário dos territórios e bairros atravessados pelo projeto. Um pedido ao qual a Île-de-France Mobilités respondeu positivamente.

Duas variantes do terminal em Rosa-Parks foram apresentadas ao público. Como um grande número de participantes considerou que nenhuma das variantes era satisfatória, novos estudos foram realizados. Uma nova alternativa está sendo proposta agora.

Os impactos do projeto

A consulta proporcionou uma melhor compreensão das expectativas e temores dos participantes em relação ao impacto do projeto de extensão em seu meio ambiente. Os seguintes temas foram discutidos:

As outras linhas de transporte;

Tráfego de carros e estacionamento;

Regeneração urbana;

Vegetação;

Incômodos;

A inserção do bonde.

