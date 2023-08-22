O terminal em Rosa Parks
O terminal em Rosa-Parks: as variantes
Variantes previstas em consultas prévias
A consulta preliminar apresentou e submeteu para debate duas variantes do terminal em Rosa-Parks:
- Pela primeira vez, o bonde parou no centro da ponte da Rue d'Aubervilliers, bem acima da praça Rosa Parks. Isso envolvia gerenciar uma diferença significativa de altitude para construir conexões para pedestres;
- Para a segunda, o bonde foi estacionado na calçada sul da Macdonald Boulevard, o mais próximo possível da passagem de pedestres que dá acesso ao pátio norte de Rosa Parks, mas sem co-visibilidade no pátio e com grande impacto nos jardineiros e árvores existentes.
Após a consulta, nenhuma das duas variantes pareceu satisfatória, e estudos adicionais foram realizados. Esses estudos buscaram, em particular, otimizar as conexões e integrar melhor o terminal à cidade existente.
Novas propostas de terminais
Quatro alternativas foram estudadas. Dadas as desvantagens e vantagens de cada opção, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto estão agora considerando apresentar duas variantes do terminal:
- uma em parte da estrada Boulevard Macdonald, em frente à entrada do pátio frontal do Rosa-Parks, permitindo conexões niveladas com o bonde T3b e o RER E e preservando as árvores que margeiam o boulevard;
- a outra na rue Gaston Tessier, em frente à entrada sul da estação Rosa-Parks do RER E.