ExtensãoSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks

O terminal em Rosa Parks

O terminal em Rosa-Parks: as variantes

Variantes previstas em consultas prévias

Variante A de l’arrivée du tram 8 à Paris Rosa-Parks

A consulta preliminar apresentou e submeteu para debate duas variantes do terminal em Rosa-Parks:

  • Pela primeira vez, o bonde parou no centro da ponte da Rue d'Aubervilliers, bem acima da praça Rosa Parks. Isso envolvia gerenciar uma diferença significativa de altitude para construir conexões para pedestres;
Variante B de l’arrivée du tram 8 à Paris Rosa-Parks
  • Para a segunda, o bonde foi estacionado na calçada sul da Macdonald Boulevard, o mais próximo possível da passagem de pedestres que dá acesso ao pátio norte de Rosa Parks, mas sem co-visibilidade no pátio e com grande impacto nos jardineiros e árvores existentes.

Após a consulta, nenhuma das duas variantes pareceu satisfatória, e estudos adicionais foram realizados. Esses estudos buscaram, em particular, otimizar as conexões e integrar melhor o terminal à cidade existente.

Novas propostas de terminais

Quatro alternativas foram estudadas. Dadas as desvantagens e vantagens de cada opção, a Île-de-France Mobilités e os parceiros do projeto estão agora considerando apresentar duas variantes do terminal:

  • uma em parte da estrada Boulevard Macdonald, em frente à entrada do pátio frontal do Rosa-Parks, permitindo conexões niveladas com o bonde T3b e o RER E e preservando as árvores que margeiam o boulevard;
  • a outra na rue Gaston Tessier, em frente à entrada sul da estação Rosa-Parks do RER E.