O bonde T8 e o meio ambiente
Ilustração da transformação da Porte d'Aubervilliers e da Place Skanderbeg (intenção de desenvolvimento não contratual)
Requalificação e ecovalorização do espaço público urbano
Os desenvolvimentos que acompanham o futuro trajeto representam uma oportunidade para realizar trabalhos adicionais no espaço público (greening, desimpermeabilização, alargamento das calçadas, modernização do mobiliário urbano, etc.). O design desses empreendimentos será objeto de estudos detalhados no futuro, com o objetivo de criar espaços urbanos mais acolhedores para todos.
Diversos estudos detalhados sobre o patrimônio arbóreo existente identificaram mais de 800 árvores para avaliar sua saúde e importância ecológica. O objetivo principal é evitar a remoção de árvores. No entanto, quando isso for inevitável para as necessidades do projeto, árvores serão replantadas nas proximidades para garantir um resultado positivo, de acordo com as regulamentações. Além disso, a madeira do abate de árvores será reutilizada tanto quanto possível dentro do âmbito do projeto.
Neste estágio, e apesar de todos os esforços de otimização, 240 árvores foram identificadas como necessitando de remoção. O plano de revegetação prevê o plantio de cerca de 340 novas árvores ao longo das ruas afetadas pela extensão do bonde. Outros locais estão sendo estudados para completar esse sistema de compensação com quase 400 novas árvores o mais próximas possível da rota. O objetivo final é contribuir para a expansão da rede de árvores no território para fortalecer o lugar da natureza na cidade.
Em todo o trajeto e nos locais auxiliares que abrigarão novas plantações sob o título do projeto T8 Sul, planeja-se plantar espécies cuidadosamente selecionadas por sua capacidade de embelezar a paisagem ao longo das estações, promover a biodiversidade e garantir o desenvolvimento das árvores a longo prazo.
Melhorar a gestão do ambiente urbano e adaptar-se aos desafios do aquecimento global
O projeto leva em conta os requisitos de qualidade ambiental e busca promover soluções de gestão urbana sustentáveis e resilientes, seja para gestão de resíduos, gestão de água ou gestão de espaços verdes.
Para modular o caráter urbano, denso e frequentemente muito "mineralizado" do território, o projeto contribuirá para aumentar as superfícies semipermeáveis em todo o perímetro do projeto, criando ilhas de frescura ao reforçar a vegetação e aplicar revestimentos reflexivos em todas as superfícies que se prestam a ela.
A gestão da água da chuva e a luta contra as enchentes causadas pelo aumento do lençol freático são um dos principais desafios do projeto.
São possíveis dois tipos principais de manejo da água da chuva: soluções alternativas de manejo que promovam a infiltração da água da chuva por permeabilidade do solo e por meio de instalações que promovam a infiltração, e o despejo da água da chuva nas redes de esgoto, por calhas, grades e drenos, que é necessário além do primeiro sistema em caso de chuvas intensas.
Os estudos detalhados que virão abrangerão todos os aspectos relacionados à gestão da água da chuva (impermeabilização, infiltração, armazenamento e raspagem, risco de enchentes, etc.) e o proprietário do projeto incentivará a busca por soluções inovadoras e sustentáveis para a gestão da água.
As soluções técnicas selecionadas serão submetidas à polícia de águas durante a fase pré-projeto como parte de uma autorização ambiental específica sob o título da "Lei da Água", aplicável a qualquer projeto que tenha impacto em águas subterrâneas, superficiais e ambientes aquáticos. Este arquivo permitirá definir com precisão o impacto do projeto sobre as águas superficiais e subterrâneas, bem como as medidas específicas a serem implementadas.