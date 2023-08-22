O bonde T8 e o meio ambiente

Requalificação e ecovalorização do espaço público urbano

Os desenvolvimentos que acompanham o futuro trajeto representam uma oportunidade para realizar trabalhos adicionais no espaço público (greening, desimpermeabilização, alargamento das calçadas, modernização do mobiliário urbano, etc.). O design desses empreendimentos será objeto de estudos detalhados no futuro, com o objetivo de criar espaços urbanos mais acolhedores para todos.

Diversos estudos detalhados sobre o patrimônio arbóreo existente identificaram mais de 800 árvores para avaliar sua saúde e importância ecológica. O objetivo principal é evitar a remoção de árvores. No entanto, quando isso for inevitável para as necessidades do projeto, árvores serão replantadas nas proximidades para garantir um resultado positivo, de acordo com as regulamentações. Além disso, a madeira do abate de árvores será reutilizada tanto quanto possível dentro do âmbito do projeto.

Neste estágio, e apesar de todos os esforços de otimização, 240 árvores foram identificadas como necessitando de remoção. O plano de revegetação prevê o plantio de cerca de 340 novas árvores ao longo das ruas afetadas pela extensão do bonde. Outros locais estão sendo estudados para completar esse sistema de compensação com quase 400 novas árvores o mais próximas possível da rota. O objetivo final é contribuir para a expansão da rede de árvores no território para fortalecer o lugar da natureza na cidade.

Em todo o trajeto e nos locais auxiliares que abrigarão novas plantações sob o título do projeto T8 Sul, planeja-se plantar espécies cuidadosamente selecionadas por sua capacidade de embelezar a paisagem ao longo das estações, promover a biodiversidade e garantir o desenvolvimento das árvores a longo prazo.