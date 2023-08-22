O setor Franc-Moisin - Bel Air
Os desafios do setor
- Promoção do patrimônio: o bonde continuará a circular ao longo do centro histórico de Saint-Denis, servirá ao Parc de la Légion d'Honneur e cruzará o vale da Cour du Ru de Montfort entre os lotes do Fort de l'Est e o canal. Neste setor, a questão da preservação do patrimônio é, portanto, decisiva.
- Melhoria do ambiente de vida: se o projeto exigir o corte de cerca de 90 árvores nesse setor, 70 serão replantadas ao longo da rota para reforçar ou criar novos alinhamentos, e outras soluções estão sendo estudadas para compensar os impactos do projeto. Essas oportunidades devem ser trabalhadas em consulta com os habitantes dos bairros afetados.
- Apoiando o dinamismo econômico: a chegada do bonde deve incentivar a instalação de novas atividades na região e preservar o futuro das atividades econômicas existentes, em particular aquelas localizadas na Rue Danielle Casanova.
- Reconectando e acalmando a cidade: o bonde deve facilitar a travessia da rodovia A1 nesse setor. A inserção do bonde exigirá ajustes no plano de tráfego, especialmente em conexão com o trânsito de mão única na Avenue Jeanne d'Arc e parte da Avenue Leroy des Barres, além da criação de uma área para pedestres no nível do Lycée Suger.
Vista para pedestres da Avenue Paul Vaillant Couturier (intenção de desenvolvimento não contratual)