O setor de Lojas Gerais
Os desafios do setor
- Abrindo o parque empresarial para a cidade: a chegada do bonde fortalecerá os laços entre esse parque empresarial e os bairros residenciais que o vizam, em particular a área do ZAC des Mines Fillettes – uma operação de requalificação urbana liderada conjuntamente pela Plaine Commune e pela Cidade de Paris. Essas mudanças possibilitarão garantir a continuidade dos vínculos de transporte público e individual (ciclovias, rotas para pedestres) e oferecer ao maior número possível de pessoas acesso a locais de interesse, como a grande floresta urbana desenvolvida pelo ICADE dentro do parque empresarial.
- Apoiando o dinamismo econômico: o local dos Armazéns e Lojas Gerais é agora um parque empresarial dinâmico com muitos empregos. A integração do bonde foi projetada em estreita consulta com as empresas para levar em conta suas limitações operacionais. A coordenação do local é uma questão particularmente sensível nesse setor. A fase das obras de bonde e os desvios levarão em conta as necessidades específicas das empresas (acesso, período de trabalho, etc.) para garantir a boa continuidade das atividades.
Estação Front Populaire (intenção de desenvolvimento não contratual)