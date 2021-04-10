Nova linhaParis > Orly-Ville

O bonde T9 conecta a Porte de Choisy (13ª de Paris) ao centro da cidade de Orly (94).

Essa nova linha fortalecerá a oferta de transporte nas cidades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Paris. Ela substitui a antiga linha de ônibus 183, que ligava Porte de Choisy ao aeroporto de Orly e que, com mais de 56.000 passageiros por dia, estava atingindo seus limites em termos de capacidade.