Bonde

Nova linhaParis > Orly-Ville

O bonde T9 conecta a Porte de Choisy (13ª de Paris) ao centro da cidade de Orly (94).

Essa nova linha fortalecerá a oferta de transporte nas cidades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Paris. Ela substitui a antiga linha de ônibus 183, que ligava Porte de Choisy ao aeroporto de Orly e que, com mais de 56.000 passageiros por dia, estava atingindo seus limites em termos de capacidade.

Orly - Gaston Viens © CL Havet

Estado
Região de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Cidade de Paris
Île-de-France Mobilités

A rota

Números-Chave

Mais de 70.000

Viajantes diários

6

Municípios atendidos

19

Estações

30 minutos

aproximadamente entre Porte de Choisy e Orly-Gaston Viens

Calendário

  1. 2012
    Consultoria
  2. 2013
    Diagrama esquemático
  3. 2014
    Inquérito público
  4. 2015
    Declaração de utilidade pública / Projeto preliminar
  5. 2016
    Estudos de projetos
  6. 2016-2018
    Trabalho preparatório
  7. 2018-2021
    Obras e testes
  8. 10 de abril de 2021
    Comissionamento