Nova linhaParis > Orly-Ville

O bonde T9 conecta a Porte de Choisy (13ª de Paris) ao centro da cidade de Orly (94).
Essa nova linha fortalecerá a oferta de transporte nas cidades de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais, Orly e Paris. Ela substitui a antiga linha de ônibus 183, que ligava Porte de Choisy ao aeroporto de Orly e que, com mais de 56.000 passageiros por dia, estava atingindo seus limites em termos de capacidade.
A rota
Números-Chave
Mais de 70.000
Viajantes diários
6
Municípios atendidos
19
Estações
30 minutos
aproximadamente entre Porte de Choisy e Orly-Gaston Viens
Calendário
- 2012Consultoria
- 2013Diagrama esquemático
- 2014Inquérito público
- 2015Declaração de utilidade pública / Projeto preliminar
- 2016Estudos de projetos
- 2016-2018Trabalho preparatório
- 2018-2021Obras e testes
- 10 de abril de 2021Comissionamento