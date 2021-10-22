Ônibus inovadores

Localizado próximo ao terminal Corbeil-Essonnes, o centro de operações de ônibus garantirá a manutenção, limpeza e estacionamento dos futuros ônibus Tzen 4.

Île-de-France Mobilités e os financiadores desejam ser exemplares no desempenho ambiental do local e garantiram que ele esteja bem integrado ao seu ambiente urbano.

Um paisagista e um ecologista estiveram envolvidos no projeto para combinar restrições técnicas, requisitos ambientais e qualidade arquitetônica. Além disso, este novo edifício sustentável permite a reprodução verde de todo o telhado, painéis solares, uso de água em circuito fechado e a criação de 20% dos espaços verdes.