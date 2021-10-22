Ônibus inovadores
O Tzen 4 é uma novidade mundial graças a veículos que combinam três características: ônibus biarticulados (24 metros), 100% elétricos e funcionando graças à carga terrestre. Esse novo equipamento estará totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida (PRM). Todos os ônibus Tzen 4 serão espaçosos, luminosos, climatizados, equipados com portas de correr largas, portas USB e sistema de videovigilância.
Nos bastidores de Tzen 4
Descubra os bastidores da produção do Tzen 4!
Um local essencial para os ônibus Tzen 4: o Centro de Operações de Ônibus (COB)
Localizado próximo ao terminal Corbeil-Essonnes, o centro de operações de ônibus garantirá a manutenção, limpeza e estacionamento dos futuros ônibus Tzen 4.
Île-de-France Mobilités e os financiadores desejam ser exemplares no desempenho ambiental do local e garantiram que ele esteja bem integrado ao seu ambiente urbano.
Um paisagista e um ecologista estiveram envolvidos no projeto para combinar restrições técnicas, requisitos ambientais e qualidade arquitetônica. Além disso, este novo edifício sustentável permite a reprodução verde de todo o telhado, painéis solares, uso de água em circuito fechado e a criação de 20% dos espaços verdes.