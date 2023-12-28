Ônibus

Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

O Tzen 4 em fotos - outubro de 2023

Atualizado em

Rodoviária Corbeil-Essonnes

  • Reurbanização do cruzamento com a Rue Emile Zola e construção de câmaras subterrâneas

Resort Montagne des Glaises

  • Construção das plataformas (Adaptação do ponto de ônibus 402 para a estação Tzen 4)
Estação de Queda de Braço

  • Adaptação do local dedicado existente aos ônibus Tzen 4 de 24 metros
Station Place Jean Malézieux

  • Criação do próprio site
Station Place de la Commune

  • Construção das faixas do local dedicado
Estação Limite dos dois parques

  • Construção dos meio-fios da usina

Estação Jean Rostand

  • Instalação de abrigos para passageiros (Adaptação do ponto de ônibus 402 para a estação Tzen 4)
Rodoviária de Evry-Courcouronnes

  • Reurbanização dos trilhos da rodoviária
Estação Agora

Estação Les Miroirs

Estação Jean Renoir

  • Construção das plataformas (Adaptação do ponto de ônibus 402 para a estação Tzen 4)
Estação Orme em Martin

  • Construção das plataformas (Adaptação do ponto de ônibus 402 para a estação Tzen 4)
Station Marchais Guesdon

  • Reurbanização da calçada ao longo das faixas de ônibus
Rodoviária Ris-Orangis Bois de l'Epine

  • Reurbanização da rodoviária para acomodar a futura Tzen 4
Estação Moulin à Vent

  • Instalação de abrigos para passageiros (Adaptação do ponto de ônibus 402 para a estação Tzen 4)
  • Adaptação do local dedicado existente aos ônibus Tzen 4 de 24 metros
  • Construção das plataformas (Adaptação do ponto de ônibus 402 para a estação Tzen 4)

Estação Albert Camus College

Estação rodoviária de Grigny Centre

Nova Estação Agrícola

Estação Place de la Carpe

Estação La Treille

  • Instalação de pontos de carregamento de ônibus elétricos
