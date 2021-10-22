Seus passos

Aqui você encontrará todas as informações que precisa sobre:

A criação da Comissão de Liquidação Amigável (CRA) para comerciantes e profissionais que vivem ao longo do Tzen 4.

O sistema local de informação para levantar suas dúvidas relacionadas às obras

Informando os moradores profissionais

Durante toda a duração do projeto, dois agentes locais estão presentes no local. Eles estão à sua disposição para responder todas as suas dúvidas sobre o projeto e acompanhá-lo durante o trabalho. Não hesite em entrar em contato diretamente com eles.



Compensar os residentes profissionais

A Île-de-France Mobilités queria estabelecer um processo de liquidação amigável, gerenciado pela Comissão de Liquidação Amigável (CRA).

Esta comissão examina os pedidos de indenização apresentados por profissionais que vivem próximos à rota do projeto Tzen 4.

Comerciantes e artesãos registrados no registro comercial ou de ofícios, que residam próximos à rota e estabelecidos antes da data da declaração de utilidade pública do projeto, promulgada em 8 de dezembro de 2016, são elegíveis. Para serem compensados, os profissionais locais devem ter sofrido danos que são consequência direta das obras de infraestrutura de Tzen 4.

Documentos para comerciantes