Uma linha de serviço de alto nível
Un site propre pour une circulation fluide et régulière
A Tzen 5 circula em uma faixa dedicada, separada do restante do tráfego, em quase todo o seu trajeto. Essa configuração garante um ritmo constante e tempos de viagem controlados, próximos ao nível de serviço de um bonde, com um ônibus a cada 5 minutos durante o horário de pico. A inserção do local dedicado se adapta ao contexto urbano atravessado e pode ser desenvolvida tanto à beira da estrada (lateralmente) quanto no centro da estrada (axial). De tempos em tempos, em certos setores que estão limitados ou passando por mudanças urbanas, os ônibus Tzen 5 circulam em tráfego geral.
Prioridade nos cruzamentos: menos espera, mais regularidade
Um sistema de prioridade para semáforos será implantado em todos os cruzamentos equipados. Sensores detectam a aproximação do ônibus e acionam a mudança para verde, reduzindo os tempos de espera e melhorando a regularidade do serviço. Graças a esses dispositivos, o Tzen 5 oferece uma velocidade comercial média de 17 km/h, comparável à de um bonde, para uma viagem de terminal a terminal em cerca de 33 minutos. Esse sistema, projetado para otimizar os ciclos dos semáforos, também possibilita limitar a interrupção no tráfego geral de outros veículos.
Resorts confortáveis, modernos e acessíveis
As 19 estações de Tzen 5 serão equipadas de acordo com altos padrões de conforto e acessibilidade, inspirados nas estações de bonde:
- Docas elevadas para facilitar o embarque
- Abrigos à prova de intempéries
- Iluminação reforçada para segurança de dia e de noite
- Informações em tempo real para passageiros
- Totens de 6 metros de altura para fácil identificação da estação
- Máquinas de venda automática de bilhetes para ingressos
A acessibilidade universal orientou o design das estações: sinalização visível, anúncios sonoros, rampas PRM, marcações no piso e contrastes visuais garantem uso simples e inclusivo para todos.
Material rodante moderno e 100% elétrico
Em consonância com seus compromissos ambientais da Île-de-France Mobilités, a linha será equipada com ônibus 100% elétricos. Para garantir a comissionamento oportuno, o Tzen 5 será operado com ônibus elétricos de 18 metros assim que for inaugurado. A longo prazo, ônibus biarticulados de 24 metros, que têm maior capacidade, serão gradualmente implantados na linha para suportar o aumento da carga ligado à transformação dos distritos atendidos.
O Centro de Operações de Ônibus: o coração pulsante da linha
Localizado na Avenue de Lugo, em Choisy-le-Roi, o Centro Operacional de Ônibus (COB) é o centro nervoso da linha. Reúne todas as funções essenciais para sua operação diária: armazenamento, lavagem e carregamento noturno de ônibus elétricos, oficina de manutenção mecânica, elétrica e eletrônica. Projetado para combinar desempenho ambiental, qualidade arquitetônica e conforto de trabalho, o COB está totalmente alinhado com a transformação urbana do setor Lugo em Choisy-le-Roi.