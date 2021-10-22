Un site propre pour une circulation fluide et régulière

As 19 estações de Tzen 5 serão equipadas de acordo com altos padrões de conforto e acessibilidade, inspirados nas estações de bonde:

- Docas elevadas para facilitar o embarque

- Abrigos à prova de intempéries

- Iluminação reforçada para segurança de dia e de noite

- Informações em tempo real para passageiros

- Totens de 6 metros de altura para fácil identificação da estação

- Máquinas de venda automática de bilhetes para ingressos

A acessibilidade universal orientou o design das estações: sinalização visível, anúncios sonoros, rampas PRM, marcações no piso e contrastes visuais garantem uso simples e inclusivo para todos.