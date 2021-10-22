Instalações de ciclismo contínuo e seguro

O Tzen 5 está totalmente alinhado com a promoção da mobilidade ativa. O projeto prevê a criação de instalações contínuas, seguras e confortáveis para ciclismo ao longo de quase toda a rota, em conjunto com o Réseau Vélo Île-de-France (VIF), especialmente às margens do Sena, em Vitry-sur-Seine. Para incentivar a intermodalidade entre ônibus e bicicletas, a maioria das estações será equipada com estacionamentos nas proximidades imediatas. Os usuários também poderão usar a oferta Vélib' ao longo do trajeto da linha.