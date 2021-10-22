Sua dimensão ambiental

Mais de 250 árvores serão plantadas ao longo do trajeto da Tzen 5, formando um cinturão verde contínuo na escala da linha. O projeto de paisagismo acompanha toda a rota e baseia-se em uma diversidade de vegetação – árvores, arbustos, plantas perenes e prados urbanos – adaptada aos bairros atravessados, garantindo coerência geral e participando da transformação sustentável do espaço público. Em certos trechos, especialmente ao longo do Quai Jules Guesde em Vitry-sur-Seine, vales vegetados coletam e infiltram a água da chuva. Esses plantios e paisagismo ajudarão a combater ilhas de calor, fortalecer a biodiversidade e embelezar o ambiente de vida dos moradores locais.