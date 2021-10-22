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Nova linhaParis > Choisy-le-Roi

Sua dimensão ambiental

Faciliter les alternatives à la voiture

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O principal objetivo do Tzen 5 é oferecer uma alternativa confiável ao carro particular. Ao oferecer um serviço eficiente – local dedicado, alta frequência, conexões mais fáceis, material rodante de qualidade – e melhorando as ciclovias e caminhos para pedestres, o projeto visa incentivar uma "mudança modal" em direção ao transporte público e modos ativos.

Uma frota 100% elétrica

O Tzen 5 será operado com ônibus 100% elétricos, silenciosos e sem emissão. Assim que for inaugurada, a linha será equipada com ônibus de 18 metros. À medida que o número de passageiros aumenta, impulsionado pela transformação dos distritos atendidos, ônibus biarticulados de 24 metros serão gradualmente instalados na linha.

Tornando a cidade verde e renovando a cidade

Mais de 250 árvores serão plantadas ao longo do trajeto da Tzen 5, formando um cinturão verde contínuo na escala da linha. O projeto de paisagismo acompanha toda a rota e baseia-se em uma diversidade de vegetação – árvores, arbustos, plantas perenes e prados urbanos – adaptada aos bairros atravessados, garantindo coerência geral e participando da transformação sustentável do espaço público. Em certos trechos, especialmente ao longo do Quai Jules Guesde em Vitry-sur-Seine, vales vegetados coletam e infiltram a água da chuva. Esses plantios e paisagismo ajudarão a combater ilhas de calor, fortalecer a biodiversidade e embelezar o ambiente de vida dos moradores locais.

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