Aproximando povos e territórios
Lançado em 6 de julho de 2022, o T13 aproxima Saint-Germain-en-Laye de Saint-Cyr-l'Ecole em cerca de trinta minutos, a fim de promover viagens mais rápidas e confortáveis no coração do departamento de Yvelines, graças à sua faixa de tráfego dedicada e alta frequência.
O bonde T13 atende sete cidades:
- Saint-Germain-en-Laye
- Mareil-Marly
- L'Étang-la-Ville
- Noisesy-le-Roi
- Bailly
- Versalhes
- Saint-Cyr-l'École
Graças às suas conexões com muitas linhas de ônibus, mas também com o RER e o trem, a T13 está totalmente integrada à rede regional de transporte para melhorar as viagens diárias no oeste de Paris.
O T13, um bonde rápido, acessível e confortável!
A T13 está em operação todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana, das 6h à meia-noite.
Após um período de amaciamento, espera-se que funcione por 15 minutos nos horários de pico e a cada 20 a 30 minutos no restante do dia e à noite.
A partir do final de setembro de 2022, a frequência aumentará para 10 minutos durante o horário de pico, 20 minutos fora do horário de pico e a cada 30 minutos das 22h até meia-noite.
Máquinas de venda automática em todas as estações para comprar seu bilhete ou recarregar seu passe.
Estações e trens adaptados e acessíveis para acomodar todos os passageiros (carrinhos de bebê, pessoas com mobilidade reduzida, etc.).
Informações em tempo real sobre horários dos bondes e linhas de conexão a bordo dos trens e na estação.
Um design elegante, moderno e vibrante.
Conectores USB nas barras de apoio para carregar seu smartphone.
Para saber mais sobre a realização do T13, acesse a playlist dedicada a ele:
Figuras-chave
- 19 quilômetros
- 12 estações
- 7 cidades atendidas
- Cerca de 30 minutos entre Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'Ecole
- 21.000 passageiros diários são esperados
- 11 trens espaçosos e iluminados
Informações práticas
O bonde T13 é acessível com:
- um passe mensal ou anual Navigo
Sim
- um bilhete a ser adquirido na estação, cujo valor é calculado de acordo com a origem e destino da viagem (válido entre duas estações T13 ou em conexão com outro modo ferroviário)
Contato
- Por telefone: 36 58 (de segunda a domingo, das 7h às 20h - €0,25/min excluindo qualquer custo adicional)
- Por e-mail: [email protected]
- Por Twitter: @T13_IDFM