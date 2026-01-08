Descubra o Bonde T13

O bonde T13 conecta Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École em cerca de trinta minutos a partir do verão de 2022. Suas 12 estações atenderão sete municípios a partir de 6 de julho de 2022, 7 dias por semana, com frequência a cada 15 minutos durante o horário de pico e depois a cada 10 minutos a partir do final de setembro de 2022.

Consulte o folheto que apresenta a nova linha de bonde T13

Aproximando povos e territórios

Lançado em 6 de julho de 2022, o T13 aproxima Saint-Germain-en-Laye de Saint-Cyr-l'Ecole em cerca de trinta minutos, a fim de promover viagens mais rápidas e confortáveis no coração do departamento de Yvelines, graças à sua faixa de tráfego dedicada e alta frequência.

O bonde T13 atende sete cidades:

  • Saint-Germain-en-Laye
  • Mareil-Marly
  • L'Étang-la-Ville
  • Noisesy-le-Roi
  • Bailly
  • Versalhes
  • Saint-Cyr-l'École

Graças às suas conexões com muitas linhas de ônibus, mas também com o RER e o trem, a T13 está totalmente integrada à rede regional de transporte para melhorar as viagens diárias no oeste de Paris.

O T13, um bonde rápido, acessível e confortável!

A T13 está em operação todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana, das 6h à meia-noite.

Após um período de amaciamento, espera-se que funcione por 15 minutos nos horários de pico e a cada 20 a 30 minutos no restante do dia e à noite.

A partir do final de setembro de 2022, a frequência aumentará para 10 minutos durante o horário de pico, 20 minutos fora do horário de pico e a cada 30 minutos das 22h até meia-noite.

Máquinas de venda automática em todas as estações para comprar seu bilhete ou recarregar seu passe.

Estações e trens adaptados e acessíveis para acomodar todos os passageiros (carrinhos de bebê, pessoas com mobilidade reduzida, etc.).

Informações em tempo real sobre horários dos bondes e linhas de conexão a bordo dos trens e na estação.

Um design elegante, moderno e vibrante.

Conectores USB nas barras de apoio para carregar seu smartphone.

Para saber mais sobre a realização do T13, acesse a playlist dedicada a ele:

Playlist de vídeo do Tram T13

Figuras-chave

  • 19 quilômetros
  • 12 estações
  • 7 cidades atendidas
  • Cerca de 30 minutos entre Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-l'Ecole
  • 21.000 passageiros diários são esperados
  • 11 trens espaçosos e iluminados
Visual do bonde T13 © Sennse / C. Badet
Visual do bonde T13 © Sennse / C. Badet

Informações práticas

O bonde T13 é acessível com:

  • um passe mensal ou anual Navigo
    Sim
  • um bilhete a ser adquirido na estação, cujo valor é calculado de acordo com a origem e destino da viagem (válido entre duas estações T13 ou em conexão com outro modo ferroviário)

Contato

  • Por telefone: 36 58 (de segunda a domingo, das 7h às 20h - €0,25/min excluindo qualquer custo adicional)
  • Por e-mail: [email protected]
  • Por Twitter: @T13_IDFM

