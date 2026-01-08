O T13, um bonde rápido, acessível e confortável!

A T13 está em operação todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana, das 6h à meia-noite.

Após um período de amaciamento, espera-se que funcione por 15 minutos nos horários de pico e a cada 20 a 30 minutos no restante do dia e à noite.

A partir do final de setembro de 2022, a frequência aumentará para 10 minutos durante o horário de pico, 20 minutos fora do horário de pico e a cada 30 minutos das 22h até meia-noite.

Máquinas de venda automática em todas as estações para comprar seu bilhete ou recarregar seu passe.

Estações e trens adaptados e acessíveis para acomodar todos os passageiros (carrinhos de bebê, pessoas com mobilidade reduzida, etc.).

Informações em tempo real sobre horários dos bondes e linhas de conexão a bordo dos trens e na estação.

Um design elegante, moderno e vibrante.

Conectores USB nas barras de apoio para carregar seu smartphone.

Para saber mais sobre a realização do T13, acesse a playlist dedicada a ele: