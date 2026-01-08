Descubra o Bonde T9

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O bonde T9 conecta a Porte de Choisy em Paris ao centro da cidade de Orly, no Val-de-Marne, em 30 minutos a partir da primavera de 2021. Suas 19 estações atenderão seis cidades 7 dias por semana, com frequência a cada 5 minutos durante os horários de pico.

Aproximando povos e territórios

Lançado na primavera de 2021, o bonde T9 aproxima Paris e o Val-de-Marne ao situar Orly-Ville a apenas 30 minutos de Paris. Ela substitui a linha de ônibus 183 para oferecer um serviço mais rápido e eficiente ao departamento graças à sua faixa de tráfego dedicada e alta frequência.

O Bonde T9 atende seis cidades:

  • Paris – XIII arrondissement
  • Ivry-sur-Seine
  • Vitry-sur-Seine
  • Choisy-le-Roi
  • Thiais
  • Orly – Cidade

Graças às suas conexões com muitas linhas de ônibus, mas também com o metrô e o RER, o Bonde T9 está totalmente integrado à rede regional de transporte para melhorar o deslocamento diário dos moradores de Île-de-France e visitantes que passam.

Rápido, fácil, confortável: tudo o que você precisa saber sobre o Bonde T9!

O bonde está em operação todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana:

  • De segunda a sexta-feira, das 5h30 às 0h30.
  • Sábado, das 5h30 às 1h30.
  • domingo, das 6h30 às 0h30.

Após um período de amaciamento, sua frequência esperada é de 5 minutos durante os horários de pico. O tempo aumentará para 4 minutos a partir de setembro de 2021.

No restante do dia e à noite, sua frequência fica entre 6 e 15 minutos no máximo.

Máquinas de venda automática em todas as estações (recarregando passes, comprando um bilhete de bonde T9 para viajar apenas de bonde).

Estações e trens adaptados e acessíveis para acomodar todos os passageiros (pessoas em cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, etc.).

Informações em tempo real sobre horários dos bondes e linhas de conexão a bordo dos trens e na estação.

Um design elegante, atemporal e moderno para um "bonde leve".

Conectores USB nas barras de apoio para carregar seu smartphone.

Para saber mais sobre a construção do bonde T9, acesse a playlist dedicada a ele:

Playlist de vídeo do Tram T9

Figuras-chave

  • 10 quilômetros
  • 19 estações
  • 6 cidades atendidas
  • 30 minutos entre Paris Porte de Choisy e Orly Gaston Viens
  • 70.000 passageiros esperados
  • 22 trens de 45 metros
T9

Informações práticas

O bonde T9 é acessível com:

  • um passe Navigo carregado (passe Navigo, Navigo Liberté+, imagine R,... passo)
    Sim
  • Um bilhete T+

Um bilhete específico também está disponível nas máquinas de venda automática das estações do bonde T9. A segunda possibilita fazer uma única viagem na linha.

Contato

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