Rápido, fácil, confortável: tudo o que você precisa saber sobre o Bonde T9!

O bonde está em operação todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana:

De segunda a sexta-feira, das 5h30 às 0h30.

Sábado, das 5h30 às 1h30.

domingo, das 6h30 às 0h30.

Após um período de amaciamento, sua frequência esperada é de 5 minutos durante os horários de pico. O tempo aumentará para 4 minutos a partir de setembro de 2021.

No restante do dia e à noite, sua frequência fica entre 6 e 15 minutos no máximo.

Máquinas de venda automática em todas as estações (recarregando passes, comprando um bilhete de bonde T9 para viajar apenas de bonde).

Estações e trens adaptados e acessíveis para acomodar todos os passageiros (pessoas em cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, etc.).

Informações em tempo real sobre horários dos bondes e linhas de conexão a bordo dos trens e na estação.

Um design elegante, atemporal e moderno para um "bonde leve".

Conectores USB nas barras de apoio para carregar seu smartphone.

Para saber mais sobre a construção do bonde T9, acesse a playlist dedicada a ele: