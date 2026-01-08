Aproximando povos e territórios
Lançado na primavera de 2021, o bonde T9 aproxima Paris e o Val-de-Marne ao situar Orly-Ville a apenas 30 minutos de Paris. Ela substitui a linha de ônibus 183 para oferecer um serviço mais rápido e eficiente ao departamento graças à sua faixa de tráfego dedicada e alta frequência.
O Bonde T9 atende seis cidades:
- Paris – XIII arrondissement
- Ivry-sur-Seine
- Vitry-sur-Seine
- Choisy-le-Roi
- Thiais
- Orly – Cidade
Graças às suas conexões com muitas linhas de ônibus, mas também com o metrô e o RER, o Bonde T9 está totalmente integrado à rede regional de transporte para melhorar o deslocamento diário dos moradores de Île-de-France e visitantes que passam.
Rápido, fácil, confortável: tudo o que você precisa saber sobre o Bonde T9!
O bonde está em operação todos os dias da semana, inclusive nos fins de semana:
- De segunda a sexta-feira, das 5h30 às 0h30.
- Sábado, das 5h30 às 1h30.
- domingo, das 6h30 às 0h30.
Após um período de amaciamento, sua frequência esperada é de 5 minutos durante os horários de pico. O tempo aumentará para 4 minutos a partir de setembro de 2021.
No restante do dia e à noite, sua frequência fica entre 6 e 15 minutos no máximo.
Máquinas de venda automática em todas as estações (recarregando passes, comprando um bilhete de bonde T9 para viajar apenas de bonde).
Estações e trens adaptados e acessíveis para acomodar todos os passageiros (pessoas em cadeiras de rodas, carrinhos de bebê, etc.).
Informações em tempo real sobre horários dos bondes e linhas de conexão a bordo dos trens e na estação.
Um design elegante, atemporal e moderno para um "bonde leve".
Conectores USB nas barras de apoio para carregar seu smartphone.
Para saber mais sobre a construção do bonde T9, acesse a playlist dedicada a ele:
Figuras-chave
- 10 quilômetros
- 19 estações
- 6 cidades atendidas
- 30 minutos entre Paris Porte de Choisy e Orly Gaston Viens
- 70.000 passageiros esperados
- 22 trens de 45 metros
Informações práticas
O bonde T9 é acessível com:
- um passe Navigo carregado (passe Navigo, Navigo Liberté+, imagine R,... passo)
Sim
- Um bilhete T+
Um bilhete específico também está disponível nas máquinas de venda automática das estações do bonde T9. A segunda possibilita fazer uma única viagem na linha.
Contato
Entre em contato conosco de segunda a sábado, das 6h às 20h:
- Por telefone: 0800 08 12 06 (chamada gratuita)
- Por e-mail: [email protected]
- Por Twitter: @T9_IDFM