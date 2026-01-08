Um bonde ligado ao RER, linhas de trem e ônibus do Oeste de Paris
Com suas muitas conexões, a T13 facilita as viagens pelo oeste de Paris! Aqui está a prova:
Em Saint-Germain-en-Laye, é fácil chegar às plataformas da T13 a partir da estação RER A em 7 minutos a pé.
Em Saint-Cyr-l'École, a T13 é facilmente acessível pelas outras linhas ferroviárias de conexão (RER C, linhas N e U).
As viagens agora são mais simples e rápidas graças às conexões entre a T13 e as linhas ferroviárias do território.
- Assim, com o RER C, o Champs-de-Mars, em Paris, agora fica a apenas 40 minutos de Bailly, o que é 20 minutos economizados em comparação com rotas anteriores!
- Em conexão com o RER A, o T13 aproxima Nanterre da Universidade de Mareil-Marly em menos de 30 minutos, comparado a quase uma hora antes.
- Com a T13 e a linha L, La Défense agora fica a menos de 40 minutos da prefeitura de Noisy-le-Roi, economizando mais de 20 minutos em tempo de viagem!
Linhas de ônibus ligadas à T13
A T13 conecta com mais de vinte linhas principais de ônibus nas Yvelines: seja a 77 – Noisy-le-Roi / Saint-Quentin-en-Yvelines, 44 – Gare de Plaisir Grignon / Gare Routière de Versailles Chantiers - Quai J, 54 – Guyancourt / Ferme de Gally, agora há mais conexões e viagens simplificadas.
Verifique suas viagens de conexão na seção "Passeio"
A partir de 6 de julho, sua rede de ônibus mudará com a chegada do bonde T13. Para mais informações, você pode consultar o mapa e os folhetos informativos:
Rico em conexões com as linhas de ônibus e trem das Yvelines, o T13 é uma nova forma de se locomover rápida e confortavelmente no coração da rede Île-de-France Mobilités, no oeste de Paris!