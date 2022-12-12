Carta de Valérie Pécresse para assinantes do Navigo

Prezada senhora, senhor,

O transporte público enfrenta uma explosão nos preços da energia e na inflação este ano. A Île-de-France mobilités também deve assumir, a partir de 2023, custos significativos de pré-operação para as novas linhas (EOLE, Grand Paris Express, etc.) para as quais o Estado se comprometeu a conceder recursos sustentáveis, sem que esse compromisso seja mantido neste estágio.

Em um momento de emergência ecológica, investimos em transporte público na região da Île-de-France de uma forma sem precedentes, após anos de subinvestimento. Hoje, recusamos reduzir a oferta de transporte e os investimentos na modernização da rede e na renovação de trens, metrôs e ônibus.

Por isso, após cinco anos de congelamento nos preços dos ingressos sazonais, um aumento nas tarifas do transporte público era inevitável em 2023. Meu objetivo era reduzir esse aumento nas tarifas dos passageiros o máximo possível. Venho lutando por isso há meses. Para vocês, assinantes do Navigo, consegui conter esse aumento para 84,10 euros em vez de 100 euros.

Eu gostaria de limitar ainda mais esse aumento, envolvendo empresas com o mesmo bilhete que as autoridades locais e os passageiros. Infelizmente, o governo se opôs.

Estou ciente do esforço que estou pedindo ao povo da região da Île-de-France hoje em um período tão difícil, marcado, em alguns aspectos, por uma deterioração do serviço ligada a dificuldades no recrutamento de motoristas e dificuldades sociais. Por isso, pedi aos operadores de transporte, RATP e SNCF, que restaurassem a oferta de transporte a 100% e que estejam mais atentos do que nunca à qualidade do serviço e às informações dos passageiros.

Também pedi a todos os empregadores públicos e privados que puderem fazê-lo que reembolsem as assinaturas do Navigo de seus funcionários em 75%, em vez de 50% hoje, como a lei permite atualmente, para reduzir suas despesas restantes do próprio bolso.

No próximo ano, muitos novos trens do metrô chegarão às linhas 14, 11 e 4; Trens RER de Nova Geração no RER E. A produção dos novos trens RER B será iniciada. Após as extensões das linhas 4 (Bagneux) e 12 (Aubervilliers), completaremos a extensão da linha 11 até Rosny-sous-Bois com 5 novas estações e a automação da linha 4. A automação da linha 13 para torná-la mais robusta será lançada. Após a inauguração da T13 entre Saint-Cyr e Saint-Germain-en-Laye, duas novas linhas de bonde fortalecerão a rede: a T10 entre Croix de Berny e Clamart e a T12, de Massy a Évry.

Por fim, a Île-de-France Mobilités irá melhorar o serviço para pessoas com deficiência, mantendo a acessibilidade da rede e reduzindo as tarifas da Pam para €2 para viagens de menos de 15 km.

Como você pode ver, a rede continua crescendo e estamos redobrando a aposta na modernização. Você pode contar comigo para continuar nesse caminho, com a preocupação constante de oferecer a você a melhor qualidade de serviço.

Atenciosamente,

Valérie Pécresse, Presidente da Île-de-France Mobilités