Cansado de comprar ingressos T+? Experimente o novo serviço Navigo Liberté + e viaje à la carte
Publicado em
A Île-de-France Mobilités continua sua abordagem de modernização dos bilhetes de transporte e está expandindo com uma nova oferta de serviço NAVIGO LIBERTE + que permite aos residentes da Île-de-France viajar com total liberdade, com um passe clássico Navigo.
Navigo Liberté+
Valide antes, pague depois.
Com o Navigo Liberté+, evite as filas nas máquinas de bilhetes e pague suas viagens por débito direto no mês seguinte.
- Não precisa antecipar suas compras
- Conexões incluídas
- Pagamento pelas suas viagens é o seguinte
- Passe Personalizado
O que é o Navigo Liberté +?
É um serviço que permite viajar livremente na rede (exceto RER/trens fora de Paris) sem precisar comprar sua passagem antecipadamente! Sem mais filas: você assina o serviço, viaja e pronto!
Você pode viajar pelo seguinte perímetro:
- O metrô
- O RER/trem em Paris (zona 1)
- Ônibus (exceto algumas linhas Noctilien e linhas de ônibus de "longa distância")
- As linhas Orlybus e Roissybus (exceto Orlyval)
- Bonde e Tzen (exceto o Tram Express 11)
- O funicular de Montmartre.
É para mim?
Se você mora ou trabalha na Île-de-France e às vezes viaja com bilhetes t+, então sim, o Navigo Liberté + é para você!
Quanto isso me custa?
Cada viagem custa €1,49* e você se beneficia de transferências gratuitas entre o RER ou trem em Paris/metrô e o ônibus/bonde (*excluindo OrlyBus/RoissyBus).
Pensando em viajar mais? Você pode carregar um passe Navigo para todas as zonas (Dia, Semana e Mês) no mesmo passe a qualquer momento.
Como funciona?
Após assinar o serviço Navigo Liberté +, você viaja validando seu passe Navigo a cada passagem durante a viagem. Você pode acompanhar seu consumo no navigo.fr.
A cada mês, suas viagens são contabilizadas e você é cobrado no mês seguinte pelo valor total das suas viagens. Se você não viaja, não paga nada!
Por favor, note: o contrato pode ser cancelado a qualquer momento e gratuitamente.