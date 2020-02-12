Cansado de comprar ingressos T+? Experimente o novo serviço Navigo Liberté + e viaje à la carte

É para mim?

Se você mora ou trabalha na Île-de-France e às vezes viaja com bilhetes t+, então sim, o Navigo Liberté + é para você!

Quanto isso me custa?

Cada viagem custa €1,49* e você se beneficia de transferências gratuitas entre o RER ou trem em Paris/metrô e o ônibus/bonde (*excluindo OrlyBus/RoissyBus).

Pensando em viajar mais? Você pode carregar um passe Navigo para todas as zonas (Dia, Semana e Mês) no mesmo passe a qualquer momento.

Como funciona?

Após assinar o serviço Navigo Liberté +, você viaja validando seu passe Navigo a cada passagem durante a viagem. Você pode acompanhar seu consumo no navigo.fr.

A cada mês, suas viagens são contabilizadas e você é cobrado no mês seguinte pelo valor total das suas viagens. Se você não viaja, não paga nada!

Por favor, note: o contrato pode ser cancelado a qualquer momento e gratuitamente.