Cansado de comprar ingressos T+? Experimente o novo serviço Navigo Liberté + e viaje à la carte

A Île-de-France Mobilités continua sua abordagem de modernização dos bilhetes de transporte e está expandindo com uma nova oferta de serviço NAVIGO LIBERTE + que permite aos residentes da Île-de-France viajar com total liberdade, com um passe clássico Navigo.

Navigo Liberté+
Valide antes, pague depois.

Com o Navigo Liberté+, evite as filas nas máquinas de bilhetes e pague suas viagens por débito direto no mês seguinte.

  • Não precisa antecipar suas compras
  • Conexões incluídas
  • Pagamento pelas suas viagens é o seguinte
  • Passe Personalizado

O que é o Navigo Liberté +?

É um serviço que permite viajar livremente na rede (exceto RER/trens fora de Paris) sem precisar comprar sua passagem antecipadamente! Sem mais filas: você assina o serviço, viaja e pronto!

Você pode viajar pelo seguinte perímetro:

  • O metrô
  • O RER/trem em Paris (zona 1)
  • Ônibus (exceto algumas linhas Noctilien e linhas de ônibus de "longa distância")
  • As linhas Orlybus e Roissybus (exceto Orlyval)
  • Bonde e Tzen (exceto o Tram Express 11)
  • O funicular de Montmartre.

É para mim?

Se você mora ou trabalha na Île-de-France e às vezes viaja com bilhetes t+, então sim, o Navigo Liberté + é para você!

Quanto isso me custa?

Cada viagem custa €1,49* e você se beneficia de transferências gratuitas entre o RER ou trem em Paris/metrô e o ônibus/bonde (*excluindo OrlyBus/RoissyBus).

Pensando em viajar mais? Você pode carregar um passe Navigo para todas as zonas (Dia, Semana e Mês) no mesmo passe a qualquer momento.

Como funciona?

Após assinar o serviço Navigo Liberté +, você viaja validando seu passe Navigo a cada passagem durante a viagem. Você pode acompanhar seu consumo no navigo.fr.

A cada mês, suas viagens são contabilizadas e você é cobrado no mês seguinte pelo valor total das suas viagens. Se você não viaja, não paga nada!

Por favor, note: o contrato pode ser cancelado a qualquer momento e gratuitamente.