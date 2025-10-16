1. Medalhas de trabalho

Os benefícios vinculados às medalhas (gratificação, dias de folga) são mantidos durante o período de transição, em virtude da sobrevivência dos acordos. A transferência não afeta a data de concessão da medalha.

2. Licença DOM-TOM

Os benefícios do DOM-TOM são mantidos durante o período de transição, seja em relação ao CCNTU (direito de adiamento e tempo de viagem) ou em virtude da sobrevivência dos acordos (compensação de despesas de viagem).

3. O CET

Os dias CET serão transferidos para o comprador sob o contrato previsto pela IDFM. Os termos atuais do CET permanecem enquanto não forem questionados por um novo acordo (exceto para disposições específicas da RATP, como o gateway PEE/PERCO).

4. SFT

A vantagem do SFT não é mantida em relação à sobrevivência dos textos (disposições legais), mas o SFT mensal está incluído na garantia de remuneração.

5. A alocação dos rollovers e a troca de troca

A alocação dos rollovers e os termos atuais da troca de serviços são mantidos durante o período de transição em virtude da sobrevivência dos acordos.