FAQ sobre Remuneração Garantida

1. O que a garantia de remuneração cobre para os funcionários da RATP?

Os regulamentos (lei LOM e seus decretos de implementação) exigem a "manutenção da remuneração do empregado cujo contrato de trabalho é transferido", a partir do primeiro dia da transferência.

Em termos concretos, esses textos estabelecem que o nível de remuneração garantida, para um período de trabalho equivalente, é calculado a partir dos últimos 12 meses antes da data da transferência, descontado das contribuições dos funcionários e excluindo itens excepcionais.

Após o trabalho realizado com a RATP, a Île-de-France Mobilités decidiu especificar os componentes da remuneração a serem incluídos nos cálculos da garantia de remuneração pelos candidatos para a aquisição dos lotes.

A título de bilhete, aqui está uma lista não exaustiva de elementos considerados não excepcionais no contexto deste trabalho, e que, portanto, devem ser considerados na garantia de remuneração dos funcionários:

Décimo terceiro mês

Bônus de qualificação por dificuldade

Bônus de emprego

Bônus de responsabilidade

Bônus de função

Bônus de serviço em duas parcelas

Auxílios noturnos, tarde e cedo

Bônus de domingo e feriado público

Bônus de cesta

Suplemento salarial familiar pago mensalmente (acordo em princípio, mas modalidades de implementação ainda em estudo)

Por outro lado, aqui está uma lista não exaustiva de elementos que serão excluídos do cálculo da garantia de remuneração:

Prorrogação

Suplemento salarial familiar pago no nascimento de uma criança

Participação nos lucros

Bônus de Carreira Incorporado

Limite de Viagem Geográfica

Prorrogação (veja abaixo)

Recompensas relacionadas a eventos excepcionais

Os métodos para calcular a garantia de remuneração são comuns a todas as delegações de serviço público, independentemente do delegado escolhido. Como lembrete, a garantia de remuneração é um valor calculado para cada funcionário transferido de acordo com sua remuneração individual.

2. Em termos concretos, como essa garantia se aplica?

No caso de a remuneração anual, por tempo de trabalho equivalente, prevista pelo delegado ser inferior à dos últimos doze meses anteriores à transferência, este terá que pagar uma "indenização diferencial" a cada mês. O Decreto nº 2021-1027 de 30 de julho de 2021 estabelece que "essa submissão é paga mensalmente e corresponde a 75% de um décimo segundo do valor anual estimado, com um ajuste ocorrido ao final de cada ano".

A Île-de-France Mobilités está atualmente estudando possíveis recomendações adicionais sobre os procedimentos de regularização, a fim de fortalecer a natureza previsível, compreensível e fluida do sistema implementado.

3. Por que as horas extras (OT) não estão incluídas na garantia de remuneração?

A remuneração é garantida por um tempo de trabalho equivalente. No entanto, as horas extras estão vinculadas à própria organização de trabalho da RATP.

Após discussões entre a RATP e a Île-de-France Mobilités, parece queo mecanismo de horas extras e sua remuneração associada devem ser considerados excepcionais e, portanto, não devem ser considerados na garantia de remuneração legal.

No entanto, a Île-de-France Mobilités decidiu, no contexto das licitações, pedir que os candidatos incluam o pagamento do TS além da allowance diferencial, por um período até o acordo de substituição. Além disso, a Île-de-France Mobilités pede aos candidatos que expliquem sua escolha quanto à sustentabilidade do sistema de horas extras no acordo de substituição que estão considerando. Por fim, atenção especial será dada à população de seguros.

4. Quais são os papéis da RATP, dos detentores das concessões e da Île-de-France Mobilités?

Durante o trabalho preparatório com a Île-de-France Mobilités, a RATP divulgou e detalhou, de forma anonimizada, todos os elementos da remuneração de seus funcionários. A RATP deve continuar transmitindo todas as informações relevantes para a Île-de-France Mobilités para futuros delegados até a data da transferência.

São os delegados que serão responsáveis por determinar o valor da garantia de remuneração, calcular e depois pagar a indenização diferencial, de acordo com os regulamentos e com os requisitos adicionais estabelecidos pela Île-de-France Mobilités.

A aplicação da garantia de remuneração correta será, portanto, responsabilidade do delegado, com base nos dados enviados pela RATP EPIC como bilhete do transferente.

A Île-de-France Mobilités estará atenta para garantir a boa cooperação de todas as partes, tanto a montante quanto a jusante da folha de pagamento, desde os primeiros meses até o final do primeiro ano financeiro.

5. Como posso ter certeza de que o cálculo da garantia de remuneração será aplicado?

Assim que os primeiros contracheques forem compilados, a Île-de-France Mobilités realizará auditorias sobre a aplicação correta dos delegados da garantia de remuneração dos funcionários. Vale lembrar que a Île-de-France Mobilités e seus operadores candidatos dependem da experiência adquirida nos subúrbios médios e externos (a chamada área Optile) por meio das transições que envolveram cerca de trinta contratos de delegação de serviço público.

Em caso de erro de cálculo manifesto, a Île-de-France Mobilités prevê sanções ao delegado por não cumprimento de seus compromissos contratuais.

6. O cartão de serviço será mantido para funcionários transferidos?

Em conjunto com os operadores, o IDFM fornecerá um cartão de serviço permitindo a mesma livre circulação em toda a rede regional que um passe Navigo. Este cartão é pessoal e nominativo.

Os beneficiários desse cartão são todos os funcionários da empresa operadora dedicada: funcionários transferidos da RATP, funcionários transferidos de linhas afretadas e novos contratados.

No contexto do acordo UTP/URSSAF, o cartão de serviço não é um benefício em espécie. Portanto, não aparece no contracheque.

7. Qual será a garantia de remuneração durante o segundo contrato de delegação de serviço público?

As disposições indicadas pela LOM dizem respeito à garantia de remuneração durante a duração do primeiro contrato de delegação de serviço público. Para o contrato seguinte, o marco aplicável será o previsto no Artigo L. 2261-14 do Código do Trabalho francês, no caso de transferência de uma entidade jurídica autônoma.

Neste momento, a Île-de-France Mobilités só pode afirmar seu compromisso em manter a remuneração por tempo de trabalho igual para os funcionários do setor.

