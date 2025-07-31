FAQ - Segurança nos ônibus de Île-de-France

Respostas às suas perguntas sobre segurança nos ônibus na região da Île-de-France durante as transições das linhas de ônibus Paris e Petite Couronne.

Com a abertura à concorrência no transporte de Île-de-France, a segurança continua sendo uma prioridade absoluta.

A Île-de-France Mobilités está fortalecendo suas medidas para garantir a proteção de passageiros e motoristas, independentemente da empresa operadora.

Aqui estão as respostas para as principais perguntas que você pode ter.

1. Quem é responsável pela segurança nos ônibus?

A segurança do transporte baseia-se em uma organização coletiva. Vários atores trabalham juntos todos os dias para garantir sua segurança:

  • A polícia nacional, por meio de unidades especializadas em transporte público;
  • Agentes de segurança privada de operadores de transporte ;
  • O GPSR, o serviço de segurança interna da RATP, mobilizava-se em determinados horários (especialmente à noite) para beneficiar novos operadores;
  • A Brigada Regional de Transporte (BRT), composta por agentes de segurança privados destacados pela Île-de-France Mobilités que são especificamente treinados;
  • E o CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), que centraliza informações de toda a rede em tempo real para organizar intervenções.

Esse trabalho em equipe possibilita garantir vigilância permanente, dia e noite.

2. O que acontece em caso de incidente a bordo de um ônibus?

No caso de uma situação anormal ou perigosa (incivilidade, agressividade, comportamento suspeito), o motorista pode disparar um alarme discreto.

Esse alerta é imediatamente levado em conta pelo operador de transporte e, se necessário, pelo CCOS.

Dependendo da situação:

  • agentes de segurança privada podem ser enviados;
  • o GPSR pode ser chamado, inclusive em linhas operadas por novos operadores;
  • Se necessário, a polícia intervém.

O CCOS depende da geolocalização de ônibus e equipes de campo para acionar a intervenção mais rápida e adequada.

3. Quem decide sobre a intervenção?

A decisão de intervir é tomada pelas forças policiais presentes dentro do CCOS, em estreita colaboração com a Île-de-France Mobilités e os operadores de transporte. O objetivo é sempre intervir o mais rápido possível.

4. Sempre haverá presença humana nos ônibus?

A Île-de-France Mobilités está fortalecendo significativamente a presença humana responsável pela segurança na rede de superfície de Paris e nos subúrbios internos como parte da licitação competitiva, além da equipe contratada no local pelas forças policiais.

Especificamente:

  • Mais de 500 agentes de segurança privada são designados para monitorar as linhas;
  • A Brigada Regional de Transporte (BRT), composta por agentes de segurança privados sob a autoridade da Île-de-France Mobilités, desloca até 14 equipes por dia em Île-de-France;
  • O GPSR, historicamente vinculado à RATP, também é mobilizado para fortalecer a segurança, inclusive em linhas operadas por outros operadores.

5. Esses agentes são treinados para intervir no transporte?

Todos os seguranças designados para a rede de ônibus passam por treinamentos específicos para ambientes de transporte. Esse treinamento inclui:

  • o arcabouço legal e as regras de intervenção no transporte público;
  • a gestão de conflitos, incivilidades e situações tensas;
  • a prevenção da violência sexista e sexual;
  • Técnicas de intervenção urbana.

Esses policiais podem intervir para prestar assistência, relatar uma situação suspeita ou conter uma pessoa no ato enquanto aguardam a polícia. Suas intervenções são estritamente reguladas por lei, dentro de um quadro proporcional e controlado.

6. E se eu vir um problema em um ônibus?

É possível:

  • converse com o motorista se a situação permitir;
  • entre em contato com a polícia se presenciar uma agressão;

Sua vigilância é preciosa, mas sua segurança vem em primeiro lugar: nunca intervenha diretamente se a situação parecer perigosa para você.