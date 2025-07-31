FAQ - Segurança nos ônibus de Île-de-France

Com a abertura à concorrência no transporte de Île-de-France, a segurança continua sendo uma prioridade absoluta.

A Île-de-France Mobilités está fortalecendo suas medidas para garantir a proteção de passageiros e motoristas, independentemente da empresa operadora.

Aqui estão as respostas para as principais perguntas que você pode ter.

1. Quem é responsável pela segurança nos ônibus?

A segurança do transporte baseia-se em uma organização coletiva. Vários atores trabalham juntos todos os dias para garantir sua segurança:

A polícia nacional , por meio de unidades especializadas em transporte público;

, por meio de unidades especializadas em transporte público; Agentes de segurança privada de operadores de transporte ;

; O GPSR , o serviço de segurança interna da RATP, mobilizava-se em determinados horários (especialmente à noite) para beneficiar novos operadores;

, o serviço de segurança interna da RATP, mobilizava-se em determinados horários (especialmente à noite) para beneficiar novos operadores; A Brigada Regional de Transporte (BRT), composta por agentes de segurança privados destacados pela Île-de-France Mobilités que são especificamente treinados;

composta por agentes de segurança privados destacados pela Île-de-France Mobilités que são especificamente treinados; E o CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), que centraliza informações de toda a rede em tempo real para organizar intervenções.

Esse trabalho em equipe possibilita garantir vigilância permanente, dia e noite.