Licitação competitiva para a operação de linhas ferroviárias
Para oferecer um serviço melhor em toda a rede de transporte, a Île-de-France Mobilités está se preparando para abrir a operação das linhas para a concorrência. Nesta página, você encontrará todos os documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para a operação de linhas ferroviárias.
Apresentação do cenário de alocação de hortas e o cronograma para a abertura das linhas Transilien à concorrência
|Linhas ou feixes de linhas afetadas (Cenário básico)
|Início provisório do procedimento de licitação (publicação ACPA)
|Designação do operador
|Primeira circulação após um chamado para licitações do novo operador
|Um conjunto de linhas de bonde T4, T11 e o ramal Esbly-Crécy
|Meados de 2021
|Meados de 2023
|Dez 2024 (SA 2025)
|Lote T12 e T13
|Meados de 2022
|Início de 2024
|Junho de 2025 (SA 2025)
|Linha L
|Início de 2023
|2024
|Dez 2025 (SA 2026)
|Linha J
|Início de 2024
|2025
|Dez 2026 (SA 2027)
|Linha N
|Início de 2024
|2025
|Dez 2026 (SA 2027)
|Linha R
|Início de 2025
|2026
|Dez 2027 (SA 2028)
|Linha de Lote P e RER E
|Início de 2026 ou 2027
|2027 ou 2028
|Dez. 2028 (SA 2029) ou Dez. 2029 (SA 2030)
|Um lote de linhas H e K
|Início de 2026
|2027
|Dez 2028 (SA 2029)
|Muitas linhas N e U (renovação da linha N e consolidação com a linha U)
|Início de 2028
|2029
|Dez 2030 (SA 2031)
|RER D
|Início de 2030
|2031
|Dez 2032 (SA 2033)
|RER C
|Início de 2031
|2032
|Dez 2033 (SA 2034)
Documentos relacionados à licitação competitiva de linhas ferroviárias
Lote 2 - Transilien (TN)
Contrato de serviço público para a operação de serviços regionais de ferrovias de passageiros e parte da gestão de infraestrutura, nas linhas de bonde-trem T12 e T13
Lote J - Transilien (TN)
Aviso de consulta para intercâmbios nos termos do Artigo R.2111-1 do Código de Licitação Pública.
Coordenação do procedimento de licitação competitiva para a operação do serviço ferroviário da Linha J do Transilien com a conclusão das obras no local de manutenção e armazenamento de Val Notre-Dame.
Lote L - Transilien (TN)
Contrato de serviço público para a operação de serviços ferroviários de passageiros na linha L
Bloco das linhas R, H, K e RER D – Sondagem de mercado
Aviso de consulta para a organização de um sondagem de mercado.
Finalidade: Organização da parcela para o bloco das linhas R, H, K e RER D.