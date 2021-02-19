Licitação competitiva para a operação de linhas ferroviárias

Publicado em

Para oferecer um serviço melhor em toda a rede de transporte, a Île-de-France Mobilités está se preparando para abrir a operação das linhas para a concorrência. Nesta página, você encontrará todos os documentos relacionados ao processo de licitação competitiva para a operação de linhas ferroviárias.

Apresentação do cenário de alocação de hortas e o cronograma para a abertura das linhas Transilien à concorrência

Linhas ou feixes de linhas afetadas (Cenário básico)Início provisório do procedimento de licitação (publicação ACPA)Designação do operadorPrimeira circulação após um chamado para licitações do novo operador
Um conjunto de linhas de bonde T4, T11 e o ramal Esbly-CrécyMeados de 2021Meados de 2023Dez 2024 (SA 2025)
Lote T12 e T13Meados de 2022Início de 2024Junho de 2025 (SA 2025)
Linha LInício de 20232024Dez 2025 (SA 2026)
Linha JInício de 20242025Dez 2026 (SA 2027)
Linha NInício de 20242025Dez 2026 (SA 2027)
Linha RInício de 20252026Dez 2027 (SA 2028)
Linha de Lote P e RER EInício de 2026 ou 20272027 ou 2028Dez. 2028 (SA 2029) ou Dez. 2029 (SA 2030)
Um lote de linhas H e KInício de 20262027Dez 2028 (SA 2029)
Muitas linhas N e U (renovação da linha N e consolidação com a linha U)Início de 20282029Dez 2030 (SA 2031)
RER DInício de 20302031Dez 2032 (SA 2033)
RER CInício de 20312032Dez 2033 (SA 2034)

Para poder ver este vídeo, deve

Documentos relacionados à licitação competitiva de linhas ferroviárias

Lote 2 - Transilien (TN)

Contrato de serviço público para a operação de serviços regionais de ferrovias de passageiros e parte da gestão de infraestrutura, nas linhas de bonde-trem T12 e T13

Lote J - Transilien (TN)

Aviso de consulta para intercâmbios nos termos do Artigo R.2111-1 do Código de Licitação Pública.

Coordenação do procedimento de licitação competitiva para a operação do serviço ferroviário da Linha J do Transilien com a conclusão das obras no local de manutenção e armazenamento de Val Notre-Dame.

Lote L - Transilien (TN)

Contrato de serviço público para a operação de serviços ferroviários de passageiros na linha L

Bloco das linhas R, H, K e RER D – Sondagem de mercado

Aviso de consulta para a organização de um sondagem de mercado.

Finalidade: Organização da parcela para o bloco das linhas R, H, K e RER D.